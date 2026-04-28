Programación de equipos chilenos en Libertadores y Sudamericana: a qué hora juegan y dónde ver en vivo

Los cinco representantes nacionales vuelven a la acción en el plano internacional, con el objetivo de meter presión en sus respectivos grupos.

Esta semana vuelve la acción de la Copa Libertadores y Sudamericana, donde los equipos chilenos buscarán acercarse a sus respectivos objetivos en la tercera fecha de la fase de grupos.

En Copa Libertadores el primero en saltar a la cancha será Coquimbo Unido, que visitará a Deportes Tolima en Colombia. Durante la misma jornada, Audax Italiano jugará contra Barracas Central en Argentina y O’Higgins recibirá a Boston River en Sudamericana.

Para el miércoles 29 de abril, la programación tiene a la U Católica, que visitará a Barcelona de Ecuador con el objetivo de meter presión en la parte alta de su grupo. Un poco más tarde, será el turno de Palestino, que saldrá al campo de juego para enfrentar a Gremio con la intención de ganar su primer partido internacional en La Cisterna.

La programación de los equipos chilenos para esta semana en Copa Libertadores y Sudamericana

Los duelos de los equipos chilenos en Libertadores y Sudamericana se podrán ver en vivo en las pantallas de ESPN, DSports, Disney+ y Chilevisión.

Martes 28 de abril:

20:00 horas: Barracas Central vs Audax Italiano / Estadio Florencio Sola / ESPN y Disney+.

/ Estadio Florencio Sola / ESPN y Disney+. 22:00 horas: Tolima vs Coquimbo Unido / Estadio Manuel Murillo Toro / ESPN y Disney+.

/ Estadio Manuel Murillo Toro / ESPN y Disney+. 22:00 horas: O’Higgins vs Boston River / El Teniente / ESPN y Disney+.

Miércoles 29 de abril