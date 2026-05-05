Los rivales de Garin y Tabilo en el Masters de Roma

Cristian Garin y Alejandro Tabilo ya conocen su camino en el cuadro principal del certamen italiano.

De dulce y agraz fue la jornada para el tenis chileno en el Masters 1000 de Roma, donde Cristian Garin (104°) avanzó al cuadro principal y Tomás Barrios (134°) quedó en el camino.

Gago se impuso sobre el británico Jan Choinski (122°) por 6-2, 3-6 y 6-2, en un duelo que se alargó por más de dos horas.

La segunda raqueta nacional exhibió un juego sólido, y a pesar de bajar la intensidad en el segundo set, no tuvo problemas para marcar diferencias en la manga definitiva.

Con esta victoria, el chileno defiende 30 de los 100 puntos ATP que logró al coronarse en el Challenger de Oeiras del año pasado, situación por la cual se encuentra en el casillero 118° del ranking en vivo.

Por su parte, Tomás Barrios no pudo ante el español Dani Mérida (86°) y cayó por 6-3, 3-6 y 7-6 (4) en más de dos horas y media.

El chillanejo perdió el partido de manera increíble. Llegó a estar 4-1 y servicio en el tercer set y después sacó 5-4 para cerrar la victoria. Sin embargo, no pudo materializar sus chances y el europeo terminó llevándose el duelo a través del tiebreak.

De esta forma, Barrios quedó a un paso de acompañar a Garin y a Tabilo en el cuadro principal de Roma.

Cuándo juega Garin y Tabilo en el Masters de Roma y quiénes serán sus rivales

Cristian Garin enfrentará en primera ronda al argentino Juan Manuel Cerúndolo (69°). En caso de avanzar, se medirá contra Alejandro Davidovich Fokina (23°).

En tanto, Tabilo chocará contra el español Pablo Carreño Busta (88°), y en una eventual segunda ronda iría ante Francisco Cerúndolo (27°).

Los chilenos jugarán entre el miércoles y jueves, ya que sus respectivos horarios aún no se confirman.