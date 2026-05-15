La gran oportunidad que se le abre a Alejandro Tabilo en Roland Garros 2026

Alejandro Tabilo arrasó en su debut en el Challenger de Valencia y está a un paso de cumplir su objetivo de cara a Roland Garros, que comienza en 10 días más.

Tras su breve paso por el Masters 1000 de Roma, Alejandro Tabilo (35°) debutó con éxito en el Challenger 175 de Valencia y se acerca a su gran objetivo de cara al segundo Grand Slam del año, Roland Garros.

La primera raqueta nacional, quien quedó libre en la primera fase por su condición de cabeza de serie, se impuso sobre el estadounidense Aleksandar Kovacevic (95°) por 6-3 y 6-1, en un duelo que se extendió por solo una hora y nueve minutos.

Ahora, en los cuartos de final el chileno se medirá ante el serbio Dusan Lajovic (132°), con el objetivo de dar un nuevo paso en su lucha por ser sembrado en Roland Garros 2026. Este partido se disputará este viernes a las 05:00 horas.

Qué necesita Alejandro Tabilo para ser sembrado en Roland Garros

El tenista nacional está más que confirmado para jugar el cuadro principal del segundo Grand Slam de la temporada, cuyo sorteo se realizará la próxima semana, considerando que el torneo inicia el domingo 24 de mayo.

Son 32 los cabezas de serie en Roland Garros, los cuales se definirán tras la actualización del ranking ATP del próximo lunes. Ser sembrado implica evitar enfrentar a otros preclasificados o jugadores con mejor ranking al menos durante las primeras tres rondas.

De momento, Tabilo está en el puesto 35° de la clasificación en vivo, es decir, a un lugar de ser sembrado, ya que Carlos Alcaraz (2°) y Lorenzo Musetti (9°) no jugarán el certamen por lesión.

Teniendo en cuenta esto, Tabilo está a una victoria de poder meterse en la zona de preclasificados, puesto que superaría tanto al estadounidense Brandon Nakashima (33°) como al francés Ugo Humbert (34°), quienes quedaron eliminados en Roma. Esto, a la espera de lo que haga Zizou Bergs, que también está compitiendo en el Challenger de Valencia y está solo 13 unidades por debajo del chileno.