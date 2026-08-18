Ministro Poduje pide evaluar meta de 400 mil viviendas: “Dependerá de los recursos que tengamos”

El ministro de Vivienda puntualizó que su situación ya está en conocimiento de su par de Hacienda, Jorge Quiroz: “Esto no es sorpresa para Hacienda”.

AGENCIA UNO

Iván Poduje, ministro de Vivienda y Urbanismo, dejó en veremos la promesa del Gobierno de José Antonio Kast de construir 400 mil viviendas en su administración, apuntando que está supeditado a los recursos entregados por Ley de Presupuestos.

Esto, luego que el titular del Minvu aseverara a El Mercurio que su cartera necesita un aumento de recursos del 23,9% para que las metas habitacionales y de reactivación económicas fijadas por el Ejecutivo se puedan cumplir.

Ante esto, el ministro Iván Poduje declaró a 24 Horas que, en caso de no lograr los dineros anhelados en la Ley de Presupuestos 2027, tendrá que realizar cambios en la planificación de su cartera.

“Tendríamos que hacer ajustes porque nosotros hemos calculado ese porcentaje en función de las viviendas que están comprometidas, pero nosotros tenemos que adecuarnos a lo que el presidente diga”, expresó Poduje.

El ministro de Vivienda puntualizó que su situación ya está en conocimiento de su par de Hacienda, Jorge Quiroz: “Esto no es sorpresa para Hacienda”.

Es por ello que Iván Poduje fue consultado sobre si podrá cumplir con la meta de 400 mil viviendas construidas durante el actual Gobierno, dejando en claro que “tenemos que evaluarlo”.

“No es que lo ponga en duda, pero tenemos que evaluarlo. Nosotros hicimos un presupuesto considerando que esa meta debe cumplirse”, indicó Poduje, quien recalcó que “la meta dependerá de los recursos que tengamos (…) lo que nosotros hicimos fue decir mire, esto es lo que habría que hacer para cumplir, pero la decisión final depende del presidente”.