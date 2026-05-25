Crisis en Bolivia: la radical medida que tomó el presidente Paz para intentar apaciguar las protestas

En la cuarta semana de movilización, los bloqueos de las rutas tienen interrumpido el suministro de alimentos, combustible y medicinas hacia las ciudades de La Paz y El Alto.

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Luego de aseverar que la Constitución permite el uso de la fuerza para desbloquear las carreteras en el país, y de que el Senado de ese país allanó el camino para aplicar Ley de Estados de Excepción, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció una radical medida para intentar apaciguar las protestas en su contra.

En la cuarta semana de movilización, los bloqueos de las rutas tienen interrumpido el suministro de alimentos, combustible y medicinas hacia las ciudades de La Paz y El Alto, que en conjunto tienen más de 2,3 millones de habitantes.

El ministro altiplánico de Obras Públicas, Mauricio Zamora, contó a través de un comunicado que el fin de semana fue emboscado tres veces por manifestantes armados con piedras y explosivos. “Sentí que mi vida estaba en riesgo“, aseguró.

Lo que hizo Paz para intentar detener las protestas en Bolivia

A siete meses de iniciar su mandato, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, enfrenta la peor crisis durante su gestión, por lo que este lunes hizo un anuncio con el que espera crear las condiciones para apaciguar las protestas en su contra.

“Este presidente ha asumido la decisión, como parte del esfuerzo y el compromiso con el país, de rebajarse el salario en 50%“, aseveró el mandatario.

En un acto cívico realizado en la ciudad de Sucre, el jefe de Estado dijo que aplicará la misma medida a todos los ministros de su gobierno.

Según los datos oficiales, a los bloqueos de medio centenar de carreteras en el país, se suman marchas casi a diario en las principales ciudades del país.