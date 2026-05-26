La respuesta de Grau a Quiroz tras acusación de inconsistencias en proyección de deuda: “Se apresura” y “no tiene errores”

Grau defendió los cálculos que se realizaron en el último Informe de Finanzas Públicas (IFP) de la administración de Boric.

El exministro de Hacienda, Nicolás Grau, respondió a los cuestionamientos del actual jefe de la billetera fiscal, Jorge Quiroz, luego de que acusara inconsistencias en las proyecciones de deuda pública que realizó la administración de Gabriel Boric.

Según se dio a conocer en el Informe de Finanzas Públicas (IFP), se habría detectado un error en las proyecciones del cuarto trimestre del 2025, que tendría que ver con el nivel de deuda pública previsto para dicho periodo, el cual estaría subestimado en cerca de US$ 10.500 millones.

Bajo este contexto, Grau defendió los cálculos y descartó que hayan errores en las estimaciones. A través de su cuenta de X, comenzó diciendo: “En este hilo explico por qué el ministro de Hacienda se apresura al señalar que habría un cálculo errado en la proyección de deuda que hicimos para 2026-2030. La proyección es consistente y no tiene errores de cálculo”.

La respuesta de Grau a las críticas de Quiroz

El exsecretario de Estado afirmó que la actual administración estaría omitiendo variables macroeconómicas. “¿Por qué si el déficit efectivo proyectado acumulado al 2030 aumentó en 13 billones, la deuda al 2030 sube en un monto menor? Respuesta: la deuda en pesos/pib depende del déficit efectivo, pero tb del tipo de cambio, de la inflación, del pib nominal y de movimientos bajo la línea“, expresó.

En este marco, reconoció que todas las proyecciones económicas dependen de supuestos y escenarios futuros, pero insistió en que eso no implica que existan fallas en los cálculos. “Entonces, su argumento asume implícitamente que entre ambos informes sólo cambió la proyección del déficit de cada año, pero entre otras cosas también se apreció el peso (eso baja el valor de la deuda llevada a pesos) y subió la proyección del pib nominal”, sostuvo.

Siguiendo en esa línea, explicó que “todo esto está transparentemente expresado en nuestro 4to IFP. Allí se muestra cómo cada componente aporta a la variación de la deuda acumulada para cada año, entre el 3er y 4to IFP”.

A lo que agregó: “Las proyecciones de deuda se basan, obviamente, en supuestos. Estamos hablando de proyecciones macroeconómicas a cuatro años. Y podemos tener distintas visiones sobre los supuestos, pero esas diferencias no son errores”.

“Algo positivo en todo esto es que nadie pone en duda que efectivamente la deuda/pib bajó en 2025 respecto a 2024, algo que no pasaba hace 18 años”, expuso.

“Ojalá esta aclaración nos permita volver al debate importante: 1) ¿Por qué el IFP no dice nada del impacto de la mega reforma en la deuda? 2) ¿Es razonable reducir el impuesto a grandes empresas a costa de bajar el presupuesto de los hospitales (como está actualmente ocurriendo)?“, cerró Nicolás Grau.