Los antecedentes clave del jardín infantil donde murió una niña de 5 años en Calama

El hecho ocurrió en el establecimiento Amor Amor, ubicado en la población Vista Hermosa.

AGENCIA UNO.

El alcalde de Calama, Eliecer Chamorro, confirmó que el jardín infantil Amor Amor, en el que murió un niño de 5 años tras caer a la piscina del recinto, no tenía la patente vigente para su funcionamiento, mientras que desde Carabineros se ratificó que existe uin antecedente clave que explicaría lo ocurrido.

La autoridad comunal se refirió al hecho ocurrido en el establecimiento ubicado en la calle Aconcagua, de la población Vista Hermosa, donde el menor de edad se ahogó cuando eran alrededor de las 11:00 horas de este jueves.

“No tiene patente municipal para operar (…) más allá de si solicitaron o no, no tiene patente“, enfatizó el alcalde calameño.

El antecedente clave del jardín donde murió el niño en Calama

De acuerdo con lo informado por Carabineros de la ciudad, cerca de las 11 de la mañana recibió una llamada en la que se alertó de un accidente, luego de que un niño cayera en la piscina del jardín infantil.

Los efectivos policiales que acudieron prestaron los primeros auxilios, labores que luego tomaron los miembros del SAMU que llegaron al lugar.

“Más o menos estabilizado, se lo traslada al hospital de Calama, ingresa, pero lamentablemente fallece en el lugar producto de la inmersión“, reportó el mayor de la policía uniformada, José Orellana.

Lo que se sabe hasta el momento es que la piscina no era inflable, sino con dimensiones mucho más grandes, y que ni siquiera tenía las medidas perimetrales como mallas o rejas para impedir el paso de los niños que estaban allí.

La Fiscalía ECOH asumió la investigación del caso y detectives de la PDI trabajan para determinar las eventuales responsabilidades en el deceso.

En esa línea, el fiscal Cristián Encina confirmó que dos personas fueron detenidas y pasarán a control de detención este viernes.