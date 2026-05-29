Alvarado descarta contradicción entre Quiroz y García Ruminot por eventuales cambios a megarreforma

El biminitro negó diferencias entre García Ruminot y Quiroz, señalando que “la disposición es siempre escuchar”. Por otro lado, apuntó a una doble postura de la oposición.

El biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, negó la existencia de una contradicción entre José García Ruminot (Segpres) y Jorge Quiroz (Hacienda) respecto a la posibilidad de introducir cambios a la megarreforma durante su tramitación en el Congreso.

Lo anterior, luego de que García Ruminot sostuviera que el Gobierno estaba abierto a realizar modificaciones en “puntos específicos” de la iniciativa, como por ejemplo, en la invariabilidad tributaria.

No obstante, Quiroz matizó esos dichos y afirmó que los cambios “pueden ser eso o nada“, sembrando dudas sobre la real disposición del Ejecutivo para modificar el texto de la Ley de Reconstrucción Nacional.

Bajo este contexto, Alvarado fue consultado en la vocería que brindó este viernes sobre una eventual descoordinación dentro del comité político.

Claudio Alvarado descarta contradicción entre García Ruminot y Quiroz

“Aquí no hay ninguna contradicción entre un ministro u otro, porque el ánimo y la disposición es siempre escuchar”, comenzó diciendo.

Siguiendo en esa línea, aseveró que todos los secretarios de Estado han manifestado “disposición, apertura y voluntad” para acoger propuestas de los parlamentarios que permitan mejorar el proyecto. En este marco, enfatizó que cualquier cambio va a depender de la “calidad de las propuestas” y si estas tiene relación con “la arquitectura y la estructura” de la también conocida como ley miscelánea.

“Podemos tender acuerdos en esas materias, y si tenemos las diferencias, las mantendremos y explicaremos el porqué”, precisó.

Tras ello, expuso: “Hasta ahora desde la oposición siempre hemos escuchado que quieren aportar y que quieren de alguna u otra manera colaborar, pero eso se contradice con su actitud de rechazo total y absoluto a la idea de legislar. No obstante aquello, estamos disponibles para escuchar”.

Respecto a los dichos de García sobre posibles cambios específicos, el biministro sostuvo que “si uno revisa la discusión en la Cámara de Diputados, son materias que fueron conversadas, que fueron discutidas y donde existió intercambio de opiniones sobre el particular. Ahora, si pueden ser esas materias u otras, o ninguna, como dijo el Ministro Quiroz, eso va a ser el resultado final de la discusión que se dé en el Congreso“.