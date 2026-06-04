Mourinho y Haaland: las promesas de Florentino y Riquelme para ganar la presidencia del Real Madrid

Ambos candidatos aportaron alto para seducir a los votantes, pero los aludidos dejaron en claro que no hay nada resuelto todavía.

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Este domingo 7 de junio se realizarán los comicios para elegir al próximo presidente del Real Madrid, la primera elección en 20 años y que enfrentará al actual timonel, Florentino Pérez, y el candidato de la oposición, el empresario Enrique Riquelme.

Ese día, los socios del club acudirán a votar al pabellón de baloncesto de la ciudad deportiva de Valdebebas, ya que el estadio Santiago Bernabéu estará preparándose para recibir al papa León XIV, que visitará Madrid entre los días 6 y 9 de este mes.

Sin encuestas de por medio, los hinchas del cuadro merengue no tienen más que su intuición para evaluar cuál es el candidato favorito y, por su parte, tanto Pérez como Riquelme elevan sus apuestas para seducir a los votantes.

Mourinho y Haaland en el centro de la campaña en el Real Madrid

Ante la incertidumbre, tanto Florentino como Riquelme optaron por ofrecerles a los hinchas grandes fichajes en caso de ser electo presidente del Real Madrid.

En el caso del actual presidente, aseguró que si gana contratará al portugués José Mourinho para que asuma como el próximo entregador del equipo madrileño, para lo cual incluso viralizó en las redes sociales una imagen del técnico luciendo la camiseta del Real.

Pero el actual timonel asegura que también tiene guardada la contratación de un jugador estrella, que dará a conocer después de que gane los comicios. Además, dijo que ya aseguró la llegada de Ibrahima Konaté y Denzel Dumfries para la defensa.

Por su parte, Riquelme aseveró que si lo eligen contratará la llegada del goleador noruego Erling Haaland al Real Madrid, tras firmar ante un notario su compromiso de pagar íntegra la cuota de los socios si no cumple con su palabra.

Respecto del técnico, el empresario no mencionó con su nombre a Jürgen Klopp y solo lo señaló como “el que todos los madridistas quieren“.

Pero más allá de las promesas de uno y otro candidato, los aludidos tienen sus propias versiones. En el caso de Mourinho, apuntó que su foto con la camiseta del Real fue hecha con inteligencia artificial, mientras que al referirse al acuerdo con Riquelme, el padre y agente de Haaland manifestó que “todo es muy entretenido, pero no es cierto“.