Canadá vs Bosnia y Herzegovina: horario, posibles alineaciones y dónde ver en Chile el partido

El conjunto norteamericano inicia su camino mundialista en Toronto con la presión de la localía y la ilusión de firmar la mejor actuación de su historia. Al frente la escuadra europea que busca aguar la fiesta en el Grupo B.

Canadá debutará este viernes en “su” Copa del Mundo enfrentando a Bosnia y Herzegovina en el Toronto Stadium. Un cruce inédito y de pronóstico reservado que, de entrada, asoma como una batalla directa y clave para las aspiraciones de ambos elencos de meterse en los octavos de final.

Ficha técnica del encuentro

Fecha: Viernes 12 de junio de 2026

Viernes 12 de junio de 2026 Hora de Chile: 16:00 horas (15:00 hora local)

16:00 horas (15:00 hora local) Grupo: B

B Estadio: Toronto Stadium, Toronto

¿Dónde ver el partido en Chile?

Televisión por cable: DSports

DSports Streaming en vivo: DGO y Paramount+

DGO y Paramount+ Televisión abierta: Por confirmar transmisión

Así llegan las selecciones: El análisis del partido

Canadá y su apuesta como país anfitrión

La escuadra canadiense llega a esta cita en el punto más alto de su historia reciente, considerándose como la mejor selección de su historia. Con la ventaja de jugar ante su gente en Toronto —una de las metrópolis más multiculturales del planeta— el combinado local apuesta superar la fase de grupos y consolidar el crecimiento del fútbol norteamericano gracias a sus figuras como Alphonso Davies, quien actualmente milita en el Bayern Múnich y es el futbolista más cotizado de la plantilla.

A tener en cuenta: La potencia ofensiva de Jonathan David y la frescura de la promesa Niko Sigur.

Bosnia y Herzegovina y su segundo Mundial

En su segunda participación mundialera, los europeos buscan posicionarse como un rival incómodo y efectivo en las áreas. Saben que aguantar la presión inicial del local será vital para rescatar puntos en el estreno.

La figura: Amar Dedić. El lateral derecho es el jugador con mayor proyección de mercado y el encargado de clausurar la banda donde Canadá suele hacer daño.

Amar Dedić. El lateral derecho es el jugador con mayor proyección de mercado y el encargado de clausurar la banda donde Canadá suele hacer daño. El peligro: El olfato goleador de Ermedin Demirović en los metros finales.

Claves tácticas del partido

El factor velocidad: La explosividad de las transiciones canadienses versus el repliegue y orden defensivo de los bosnios.

La explosividad de las transiciones canadienses versus el repliegue y orden defensivo de los bosnios. La presión de la localía: Cómo manejará el cuadro norteamericano la ansiedad del debut ante su público.

Cómo manejará el cuadro norteamericano la ansiedad del debut ante su público. Eficacia en las áreas: Ante un historial sin enfrentamientos oficiales previos, la concentración en el balón detenido y el juego aéreo asoman como los grandes desatascadores del juego.

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