Canadá vs Bosnia y Herzegovina: horario, posibles alineaciones y dónde ver en Chile el partido

Canadá debutará este viernes en “su” Copa del Mundo enfrentando a Bosnia y Herzegovina en el Toronto Stadium. Un cruce inédito y de pronóstico reservado que, de entrada, asoma como una batalla directa y clave para las aspiraciones de ambos elencos de meterse en los octavos de final.
Ficha técnica del encuentro
- Fecha: Viernes 12 de junio de 2026
- Hora de Chile: 16:00 horas (15:00 hora local)
- Grupo: B
- Estadio: Toronto Stadium, Toronto
¿Dónde ver el partido en Chile?
- Televisión por cable: DSports
- Streaming en vivo: DGO y Paramount+
- Televisión abierta: Por confirmar transmisión
Así llegan las selecciones: El análisis del partido
Canadá y su apuesta como país anfitrión
La escuadra canadiense llega a esta cita en el punto más alto de su historia reciente, considerándose como la mejor selección de su historia. Con la ventaja de jugar ante su gente en Toronto —una de las metrópolis más multiculturales del planeta— el combinado local apuesta superar la fase de grupos y consolidar el crecimiento del fútbol norteamericano gracias a sus figuras como Alphonso Davies, quien actualmente milita en el Bayern Múnich y es el futbolista más cotizado de la plantilla.
- A tener en cuenta: La potencia ofensiva de Jonathan David y la frescura de la promesa Niko Sigur.
Bosnia y Herzegovina y su segundo Mundial
En su segunda participación mundialera, los europeos buscan posicionarse como un rival incómodo y efectivo en las áreas. Saben que aguantar la presión inicial del local será vital para rescatar puntos en el estreno.
- La figura: Amar Dedić. El lateral derecho es el jugador con mayor proyección de mercado y el encargado de clausurar la banda donde Canadá suele hacer daño.
- El peligro: El olfato goleador de Ermedin Demirović en los metros finales.
Claves tácticas del partido
- El factor velocidad: La explosividad de las transiciones canadienses versus el repliegue y orden defensivo de los bosnios.
- La presión de la localía: Cómo manejará el cuadro norteamericano la ansiedad del debut ante su público.
- Eficacia en las áreas: Ante un historial sin enfrentamientos oficiales previos, la concentración en el balón detenido y el juego aéreo asoman como los grandes desatascadores del juego.
¿Sabías qué?
Este torneo marca una oportunidad histórica para Canadá: aunque ya registran participaciones previas en la máxima cita futbolística, esta “generación dorada” llega con el roce internacional necesario para exigirles, por primera vez, un rol protagónico.