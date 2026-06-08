Todo lo que debes saber del partido entre México y Sudáfrica que da inicio al Mundial

Conoce las posibles alineaciones, datos importantes, horario y dónde ver en Chile el partido entre México y Sudáfrica por el Mundial 2026

La espera terminó. Después de años de preparación, el Mundial 2026 abrirá oficialmente sus puertas con un partido cargado de historia, simbolismo y expectativas. México, uno de los tres países anfitriones del torneo, recibirá a Sudáfrica en el encuentro inaugural del Grupo A, en el mítico Estadio Azteca de Ciudad de México.

Los partidos inaugurales suelen desafiar cualquier pronóstico. La presión, la emoción y el peso de representar a millones de personas convierten cada balón en una oportunidad y cada error en una amenaza.

FICHA DEL PARTIDO

Partido: México vs Sudáfrica

Fecha: 11 de junio de 2026

Hora en Chile: 15:00 horas

Grupo: A

Estadio: Estadio Azteca

Ciudad: Ciudad de México

Capacidad: 87.523 espectadores

¿A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO EN CHILE?

TV abierta: Chilevisión

TV paga: DSports

Streaming: DGO y Paramount+

LA CIUDAD ANFITRIONA

Ciudad de México será una de las principales protagonistas del Mundial 2026. El Estadio Azteca se convertirá en el primer recinto del planeta en albergar los partidos de tres Copas del Mundo distintas.

¿CÓMO LLEGAN AMBOS EQUIPOS?

México afronta el torneo con una mezcla de ilusión y responsabilidad. Como anfitrión, intentará aprovechar el respaldo de su público para iniciar el campeonato con una victoria. Sudáfrica llega con menos presión y con el objetivo de transformarse en una de las sorpresas del torneo gracias a su disciplina táctica y velocidad.

JUGADORES A SEGUIR

La estrella: Santiago Giménez

La promesa: Marcelo Flores

El tapado: Oswin Appollis

EL DUELO DE LOS MILLONES

México

Jugador más valioso: Santiago Giménez

Club: AC Milan

Valor de mercado: €18 millones

Valor total del plantel: €191,85 millones

Sudáfrica

Jugador más valioso: Lyle Foster

Club: Burnley

Valor de mercado: €10 millones

FORMACIONES PROBABLES

México: Raúl Rangel; Jesús Gallardo, Johan Vásquez, César Montes, Israel Reyes; Brian Gutiérrez, Erik Lira, Álvaro Fidalgo; Julián Quiñones, Roberto Alvarado y Raúl Jiménez. DT: Javier Aguirre.

Sudáfrica: Ronwen Williams; Aubrey Modiba, Mbekezeli Mbozaki, Ime Okon, Khuliso Mudau; Jayden Adams, Relebohile Mofokeng, Teboho Mokoena; Tshepang Moremi, Bongokuhle Hongwane, Lyle Foster. DT: Hugo Broos

CLAVES TÁCTICAS

La presión mexicana

Las transiciones sudafricanas

El balón detenido

El factor emocional

HISTORIAL

El antecedente más recordado es el empate 1-1 en el partido inaugural del Mundial de Sudáfrica 2010.

PAÍS VS PAÍS

México: 130 millones de habitantes

Sudáfrica: 63 millones de habitantes

Ambos países comparten una enorme pasión deportiva y diversidad cultural.

PRONÓSTICO

México parte como favorito gracias a la localía y a la calidad de su plantel.

LO QUE ESTÁ EN JUEGO EN EL GRUPO A

México y Sudáfrica comparten zona con Corea del Sur y República Checa. Cada punto puede

ser determinante para la clasificación.

¿SABÍAS QUÉ?

El Estadio Azteca es el único recinto del mundo que ha sido escenario de partidos

mundialistas protagonizados por Pelé y Diego Maradona.