Todo lo que debes saber del partido entre México y Sudáfrica que da inicio al Mundial

La espera terminó. Después de años de preparación, el Mundial 2026 abrirá oficialmente sus puertas con un partido cargado de historia, simbolismo y expectativas. México, uno de los tres países anfitriones del torneo, recibirá a Sudáfrica en el encuentro inaugural del Grupo A, en el mítico Estadio Azteca de Ciudad de México.
Los partidos inaugurales suelen desafiar cualquier pronóstico. La presión, la emoción y el peso de representar a millones de personas convierten cada balón en una oportunidad y cada error en una amenaza.
FICHA DEL PARTIDO
Partido: México vs Sudáfrica
Fecha: 11 de junio de 2026
Hora en Chile: 15:00 horas
Grupo: A
Estadio: Estadio Azteca
Ciudad: Ciudad de México
Capacidad: 87.523 espectadores
¿A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO EN CHILE?
TV abierta: Chilevisión
TV paga: DSports
Streaming: DGO y Paramount+
LA CIUDAD ANFITRIONA
Ciudad de México será una de las principales protagonistas del Mundial 2026. El Estadio Azteca se convertirá en el primer recinto del planeta en albergar los partidos de tres Copas del Mundo distintas.
¿CÓMO LLEGAN AMBOS EQUIPOS?
México afronta el torneo con una mezcla de ilusión y responsabilidad. Como anfitrión, intentará aprovechar el respaldo de su público para iniciar el campeonato con una victoria. Sudáfrica llega con menos presión y con el objetivo de transformarse en una de las sorpresas del torneo gracias a su disciplina táctica y velocidad.
JUGADORES A SEGUIR
La estrella: Santiago Giménez
La promesa: Marcelo Flores
El tapado: Oswin Appollis
EL DUELO DE LOS MILLONES
México
Jugador más valioso: Santiago Giménez
Club: AC Milan
Valor de mercado: €18 millones
Valor total del plantel: €191,85 millones
Sudáfrica
Jugador más valioso: Lyle Foster
Club: Burnley
Valor de mercado: €10 millones
FORMACIONES PROBABLES
México: Raúl Rangel; Jesús Gallardo, Johan Vásquez, César Montes, Israel Reyes; Brian Gutiérrez, Erik Lira, Álvaro Fidalgo; Julián Quiñones, Roberto Alvarado y Raúl Jiménez. DT: Javier Aguirre.
Sudáfrica: Ronwen Williams; Aubrey Modiba, Mbekezeli Mbozaki, Ime Okon, Khuliso Mudau; Jayden Adams, Relebohile Mofokeng, Teboho Mokoena; Tshepang Moremi, Bongokuhle Hongwane, Lyle Foster. DT: Hugo Broos
CLAVES TÁCTICAS
La presión mexicana
Las transiciones sudafricanas
El balón detenido
El factor emocional
HISTORIAL
El antecedente más recordado es el empate 1-1 en el partido inaugural del Mundial de Sudáfrica 2010.
PAÍS VS PAÍS
México: 130 millones de habitantes
Sudáfrica: 63 millones de habitantes
Ambos países comparten una enorme pasión deportiva y diversidad cultural.
PRONÓSTICO
México parte como favorito gracias a la localía y a la calidad de su plantel.
LO QUE ESTÁ EN JUEGO EN EL GRUPO A
México y Sudáfrica comparten zona con Corea del Sur y República Checa. Cada punto puede
ser determinante para la clasificación.
¿SABÍAS QUÉ?
El Estadio Azteca es el único recinto del mundo que ha sido escenario de partidos
mundialistas protagonizados por Pelé y Diego Maradona.