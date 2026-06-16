Mundial 2026: a qué hora y dónde ver los debuts de Francia y Argentina por televisión abierta este martes 16 de junio

Esta jornada salen a la cancha los dos equipos que protagonizaron la final del Mundial de Qatar 2022

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Los finalistas de Qatar 2022, Francia y Argentina, debutan este martes 16 de junio en el Mundial 2026, en sus partidos correspondientes a los Grupos I y J, respectivamente.

Los otros equipos que jugarán durante esta jornada son Senegal, Irak y Noruega, por el Grupo I, y Argelia, Austria y Jordania, por el Grupo J.

Luego de estos duelos, solamente restarán por disputarse los juegos de los grupos K y L para que finalice la primera fecha del torneo mundialista que se desarrolla en México, Estados Unidos y Canadá.

A qué hora ver los partidos de Argentina y Francia y TV abierta

De acuerdo con lo programado, Francia enfrentará a Senegal a partir de las 15:00 horas de Chile, y el partido se podrá ver a través de la señal abierta de Chilevisión.

En el mismo Grupo I, Irak y Noruega se verán las caras desde las 18:00 horas, en un duelo que solo podrán ver quienes tengan DSports y DSports 2 (DirecTV), disponibles en televisión satelital o mediante la aplicación DGO, y en streaming, a través de Paramount+.

El partido entre Argentina y Argelia, en tanto, se iniciará a las 21:00 horas de Chile y también se podrá ver a través de Chilevisión.

Por el mismo Grupo J, el encuentro entre Austria y Jordania está programado para esta medianoche y solamente se verá por cable, televisión satelital o aplicación de DirectTV, además de Paramount+.