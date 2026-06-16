“Más de 200 niños”: Fiscalía entrega detalles de ingreso masivo de menores haitianos en 2025

El Ministerio Público planteó que “vamos a tener que indagar el financiamiento de esos vuelos precisamente, de esos pasajes, de cómo obtuvieron dinero para poder viajar desde Haití a Chile, quiénes son las personas responsables”.

AGENCIA UNO

Eugenio Campos, director de la Unidad de Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, entregó detalles de los vuelos con adolescentes y niños haitianos que llegaron al país en 2025, y que están siendo investigados por el organismo.

En entrevista con 24 Horas, el persecutor indicó que estos hechos se concentraron entre enero y abril del año pasado, bajo la figura de “reunificación familiar”.

El fiscal Campos puntualizó que no se descarta la participación de funcionarios públicos o una red para omitir de manera voluntaria el control de estos vuelos, provenientes desde Centroamérica.

“Hay hechos que revisten carácter de delito, desde el punto de vista de la trata de personas respecto de menores, el involucramiento o no, o la participación o no, de funcionarios públicos, en este caso, chilenos, y respecto del cual, eventualmente, si hay responsabilidades de funcionarios públicos chilenos, en estas circunstancias, pueden ser desde infracciones de deberes propios de su cargo, ya sea por hacer, o dejar de hacer, o haber recibido una dádiva, promesa, o una recompensa económica, por no decir, eventualmente, lo que se conoce como coima”, puntualizó Eugenio Campos.

El representante del Ministerio Público planteó que “vamos a tener que indagar el financiamiento de esos vuelos precisamente, de esos pasajes, de cómo obtuvieron dinero para poder viajar desde Haití a Chile, quiénes son las personas responsables. Vamos a llegar aguas arriba donde tengamos que llegar. El Ministerio Público acá no tiene tapujo alguno respecto a las personas que pueden estar involucradas, sea cual fuere el grado”.

Consultado sobre cifras, el fiscal Eugenio Campos declaró que se trataría de más de 200 niños de origen haitiano que llegaron a nuestro país y cuyo paradero se desconoce.

“Los antecedentes que maneja el Ministerio Público el día de hoy dan cuenta de que habría incluso muchos de estos vuelos, o no pocos de estos vuelos, sin listado de pasajeros o sin evidencia de la validación precisamente de adultos acompañantes de niñas, niñas y adolescentes, que son materia precisamente de la indagatoria que el Ministerio Público ha ordenado”, sentenció.