El mundialista Konaté se suma al nuevo equipo galáctico que le prepara el Real Madrid a José Mourinho

El cuadro merengue busca que el técnico portugués ponga fin a su sequía de dos años sin títulos.

CAPTURA.

El central de la selección de Francia, Ibrahima Konaté, se transformó en el nuevo refuerzo del Real Madrid, equipo que apuesta a conformar un nuevo plantel galáctico para disputar los títulos en España y Europa en la nueva era bajo la dirección técnica del portugués José Mourinho.

Se trata del cuarto jugador que firma contrato con el cuadro merengue luego de la reelección del presidente Florentino Pérez, quien cumplió con su promesa de campaña y fichó al entrenador luso, tras pagar la cláusula de rescisión de 15 millones de euros al Benfica.

El futbolista de 27 años y que disputa el Mundial 2026 junto a la selección gala, llegará al Real Madrid tras jugar las últimas cinco temporadas en el Liverpool inglés, luego de su anterior paso por el Sochaux y el RB Leipzig.

El equipo galáctico que le alista el Real Madrid a José Mourinho

De esta forma, Ibrahima Konaté se sumará al plantel estelar que prepara el Real Madrid para que el técnico José Mourinho ponga fin a su sequía de dos años sin títulos.

Con anterioridad, el equipo de la capital hispana había concretado la contratación del lateral izquierdo español Marc Cucurella, y el volante portugués Bernardo Silva, ambos ex figuras de la Premiere League, además del defensor neerlandés Denzel Dumfries, proveniente del Inter de Milán.

La temporada pasada, Konaté jugó 36 encuentros con el Liverpool en la Premier League y otros diez en la Champions League. En total, marcó dos goles para su equipo.

Ademas del subcampeonato del mundo obtenido por Francia en el Mundial de Qatar 2022, el defensor cuenta con dos Copas de la Liga, una FA Cup, una Community Shield y una Premier League ganadas con el Liverpool.

Pero la contratación del galo no implica el fin de la búsqueda del Real Madrid, ya que Mourinho le dijo a Florentino Pérez que necesita al menos otro defensor y un volante central. Para este último puesto habría pedido la contratación del argentino Enzo Fernández, que está disputando el Mundial 2026 junto a la selección trasandina.