“Están matando al fútbol”: la lluvia de críticas por la pausa de hidratación que se implementó en el Mundial 2026

Quienes la apoyan la definen como de seguridad médica, pero son muchos más los que cuestionan que incluso se aplique en estadios cerrados y con aire acondicionado.

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La decisión de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) de implementar las pausas de rehidratación obligatorias de tres minutos en el Mundial 2026 ha generado numerosas críticas tanto por parte de jugadores como de técnicos y espectadores.

Si bien hace tiempo existe la alternativa de que el árbitro decida suspender un partido debido al calor para que los jugadores se rehidraten, en esta cita mundialista la pausa se implementa en todos los partidos, incluso en aquellos que se juegan en estadios cerrados y con aire acondicionado.

Quienes apoyan la medida dispuesta por la FIFA apuntan a la intensidad con la que se disputan los partidos en la actualidad, debido a que el fútbol es mucho más rápido y exige un gran esfuerzo físico.

Para ellos, la pausa de hidratación se debe evaluar como una medida de seguridad médica, dado que resulta fácil perder mucho líquido a través del sudor, lo que dificulta la regulación de la temperatura corporal.

Las duras críticas a la pausa de hidratación en el Mundial 2026

Sin embargo, son muchas más las voces que crítican la pausa de hidratación obligatoria implementada por la FIFA en el Mundial 2026.

Para algunos, como el entrenador de Francia, Didier Deschamps, en la práctica la medida transformó un partido de dos tiempos en otro de cuatro cuartos. “Estamos convirtiendo el fútbol en otro deporte estadounidense“, dijo al respecto el exfutbolista del Manchester United Roy Keane.

En tanto, el defensor de Países Bajos, Virgil van Dijk, aseveró que todo se resume en un tema netamente económico: “No me gustan. Estuve viendo casi todos los partidos y van siempre a los comerciales“, planteó, y añadió que “tampoco creo que esté bueno para los espectadores“.

El seleccionador de Colombia, Néstor Lorenzo, coincidió con el defensor neerlandés y señaló que la transmisión de comerciales durante la detención “desnaturaliza el juego”.

También lo hizo el exdefensor de la selección inglesa Gary Neville, quien declaró que las pausas para hidratación son una “pausa publicitaria encubierta“, en tanto que el delantero francés Thierry Henry lamentó que “el deporte rey está siendo estrangulado por la codicia“.

Por su parte, el entrenador alemán Jürgen Klopp manifestó que, desde su punto de vista, “el fútbol está secuestrado por ejecutivos con aire acondicionado“.

Pero los cuestionamientos también apuntan al aspecto deportivo, ya que, tal como expuso la entrenadora de la selección femenina de Estados Unidos, Emma Hayes, “cuando vas ganando, no te conviene; cuando vas perdiendo, sí“.

En esa línea, los analistas apuntan al caso del partido entre Curazao y Alemania, en el que el equipo caribeño anotó el 1-1 transitorio poco antes de la primera pausa de hidratación, tras la cual los germanos recuperaron el control y terminaron por golear 7-1 a su rival.

Una de las únicas voces que apoya explícitamente la medida es el técnico de Países Bajos en el Mundial 2026, Ronald Koeman, quien admitió que aprovecha esos momentos para ajustar estrategias. “Podemos decirles qué deben corregir y qué debemos mejorar“, explicó.