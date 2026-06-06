A qué hora se juega el amistoso entre La Roja y Congo: dónde verlo en la televisión abierta

El enfrentamiento entre ambas selecciones se disputará a puertas cerradas en el el Stade de la Source, en Francia.

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Luego de que la ciudad española de Cádiz descartó la posibilidad de acoger el partido amistoso entre La Roja y la República Democrática del Congo por el brote de ébola en el país africano, el duelo se disputará este martes 9 de junio en la ciudad de Orleans, en Francia.

De acuerdo con lo resuelto por las autoridades locales, el enfrentamiento entre ambas selecciones se disputará a puertas cerradas en el Stade de la Source.

La Selección Chilena jugará este partido como cierre de la Fecha FIFA de junio antes del inicio del Mundial 2026, después de que este sábado cayó por 1-2 ante el combinado de Portugal, encabezado por Cristiano Ronaldo.

A qué hora juega La Roja y dónde verla

Inicialmente, el partido de La Roja ante el Congo se jugaría a las 14:00 horas de Chile, pero con el cambio de la sede también se modificó el horario.

De esta manera, el equipo que dirige Nicolás Córdova enfrentará al equipo africano a partir del mediodía en nuestro país.

Quienes deseen ver el duelo ante la República Democrática del Congo podrán hacerlo a través de la señal de Chilevisión, en la televisión abierta.

Además, los hinchas tienen la opción de ver el duelo a través de la televisión por cable en ESPN, y online por Disney+ Premium.

La probable formación de Chile ante el Congo sería con: Lawrence Vigouroux; Felipe Faúndez, Francisco Sierralta, Guillermo Maripán y Gabriel Suazo; Felipe Loyola, Vicente Pizarro, Lucas Cepeda, Darío Osorio y Agustín Arce; Gonzalo Tapia.