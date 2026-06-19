“Espanto” e “impresentable”: destrozan al árbitro chileno Cristián Garay tras su estreno en el Mundial 2026

Diversos medios internacionales cuestionaron el desempeño del juez nacional en el duelo entre Canadá y Qatar, el cual terminó con dos expulsados en el conjunto asiático.

Cristián Garay debutó en el Mundial 2026 y se convirtió en el primer árbitro chileno en impartir justicia en una Copa del Mundo desde 2014. Sin embargo, su desempeño en el partido que terminó 6-0 a favor de Canadá sobre Qatar en el Grupo B desató una serie de cuestionamientos por parte de los medios internacionales.

Durante el encuentro, el juez nacional cobró penal con tarjeta amarilla por una acción de Homam El-Amim ante Tajon Buchanan. Ahí, el VAR rectificó y le comunicó que dicha falta había sido fuera del área. En este marco, además de cambiar a tiro libre, mostró la cartulina roja.

Tras ello, le mostró amarilla a Assim Madibo, situación por la cual el VAR nuevamente lo llamó para que el jugador fuera expulsado. Lo anterior, luego de causar la fractura de Ismael Koné.

Las duras críticas contra Cristián Garay tras su difícil debut en el Mundial 2026

Bajo este contexto, las duras críticas de los medios internacionales contra el árbitro Cristián Garay no se hicieron esperar. El diario trasandino Clarín tildó el estreno del referí como “regular” y mencionó que “Garay cobró una polémica infracción de Amin sobre Buchanan. Tras revisarla en el VAR, echó atrás la decisión de cobrar penal y sancionó tiro libre fuera del área. Pero también sacó la primera roja, contra Amin”.

Desde España, el medio Sport describió la falta de Assim Madibo sobre Ismaël Koné señalando que “el árbitro, por cierto, le había enseñado amarilla a Madibo, pero corrigió a roja directa -merecida- a instancias del VAR pero sin siquiera acudir al monitor. Curiosa la decisión”.

En México, en Récord escribieron que “pese a que el árbitro dio mucho que hablar en el partido, Canadá aprovechó sus oportunidades, especialmente en el caso de Jonathan David quien, no sólo no marcó su primer gol en Mundiales sino que marcó su primer hat-trick”.

El periodista de El Heraldo de Panamá, Julio César Cruz, escribió en su cuenta de X: “¿Ustedes creen que Saíd Martínez es mal árbitro? Pues se están perdiendo el espanto de trabajo del chileno Cristián Garay en el Canadá vs Qatar. Expulsó un jugador qatarí en una acción donde no era roja”.

El relator uruguayo, Alejandro Etcheverry, coincidió y expresó en la misma red social: “Impresentable lo que acaba de hacer el árbitro Cristián Garay, y el VAR. Cobró un penal inexistente, y después en lugar del VAR llamarlo para verificar la acción, confirma la falta (pero fuera del área) y expulsan a Homam Ahmed. No fue falta”.

En medio del duelo, en los comentarios de la señal de DSports de DirecTV, Rodrigo Castro, realizó sus críticas al árbitro chileno: “Es una locura, yo voy a lo primero y es que no hay falta, pero para nada, no hay falta para nada… ¿Dónde está la falta? ¿Cómo vas a echar a un jugador por esto? Yo voy a lo primero… ¡Pero está lejísimos de lo primero! No hay contacto, ¿acaso no se puede marcar en el fútbol ahora? Un desastre Garay, eh, no hay falta”.