¿Cuánto cobra un árbitro en el Mundial 2026?: chileno Cristián Garay es designado en nuevo partido pese a polémico debut

El árbitro chileno buscará dejar atrás las polémicas del primer partido que dirigió y ahora se hará presente en un crucial duelo, aunque ejercerá un rol distinto.

El árbitro chileno Cristián Garay tuvo un complicado estreno en el Mundial 2026, donde fue blanco de duras críticas por parte de algunos medios internacionales. Lo anterior, a raíz de su desempeño en el duelo entre Canadá y Qatar, que terminó 6-0 a favor de los norteamericanos.

A pesar de las dudas que dejó su debut en la cita planetaria, la FIFA lo ratificó en un nuevo compromiso, extendiendo su participación en el certamen.

Cristián Garay volverá a ser parte del equipo arbitral en el Mundial 2026, aunque esta vez tendrá un rol diferente. El juez nacional será el cuarto árbitro en el encuentro que protagonizará México vs República Checa en el Estadio Azteca el miércoles 24 de junio, con el cual se cerrará el Grupo A.

Además, también aparece como reserva de los jueces de línea el chileno José Retamal. El equipo principal estará liderado por el argentino Yael Falcón Pérez, acompañado por sus compatriotas Maximiliano Del Yesso y Facundo Rodríguez.

FIFA.com.

Nueva participación de Cristián Garay: ¿Cuánto gana un árbitro en el Mundial 2026?

Más allá del lado deportivo, esta nueva designación en el Mundial 2026 se traduce en importantes réditos económicos para Cristián Garay.

Solamente por integrar el plantel del torneo, los árbitros reciben un sueldo base USD$ 100.000. A esta cifra se suman los bonos por partido, donde el árbitro principal recibe USD$ 5.000 en la primera fase, cuyo monto se duplica a partir de los cruces de eliminación directa, donde el ingreso adicional será de USD$ 10.000.

En el caso de los asistentes y árbitros VAR, los bonos rondan alrededor de USD$ 3.000 en la fase de grupos, mientras que para las rondas eliminatorias ascienden a USD$ 5.000.