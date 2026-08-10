El operativo que llevó a las autoridades a revisar más de 200 ópticas en el centro de Santiago

Los controles buscan detectar posibles irregularidades en el funcionamiento de estos establecimientos y determinar si sus ingresos y ventas corresponden a la actividad comercial que registran.

Una masiva fiscalización se desplegó este lunes en el centro de Santiago, donde autoridades inspeccionaron ópticas ubicadas principalmente en calle San Antonio y distintas galerías del casco histórico.

De esta forma, el operativo busca revisar el funcionamiento de estos establecimientos y detectar eventuales irregularidades sanitarias, comerciales y financieras.

La intervención fue realizada por la Municipalidad de Santiago, el Servicio de Impuestos Internos (SII) y Carabineros, en medio de un plan que pretende controlar la rápida expansión de este tipo de negocios.

Según los antecedentes municipales, en la comuna existen actualmente más de 500 ópticas, mientras que más de 200 establecimientos ya han sido sometidos a revisiones.

El operativo que llevó a las autoridades a revisar más de 200 ópticas en Santiago

Uno de los focos está puesto en locales que cuentan con autorización para comercializar artículos ópticos, pero que además desarrollarían actividades que requieren una resolución sanitaria específica. Entre ellas se encuentran la elaboración de lentes con receta, reparación o corte de cristales y la realización de exámenes visuales.

En operativos efectuados el 28 y 30 de julio en sectores como Mac Iver, Moneda y Tenderini se cursaron 36 y 17 denuncias, respectivamente.

Sin embargo, las autoridades también están mirando más allá de las infracciones administrativas. El municipio trabaja junto al SII en inteligencia financiera, con el objetivo de contrastar los ingresos declarados por los establecimientos con su actividad comercial y detectar eventuales señales que ameriten una investigación.

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, explicó que “como municipio nos podríamos quedar tranquilos con que cumplen, porque tienen el permiso sanitario, pagaron la patente y tienen arriendo. Son formales en el papel”.

El jefe comunal advirtió que limitarse a verificar permisos no sería suficiente “pero si nos quedamos solo en eso, estamos haciendo el trabajo a medias”, indicó. En esa línea, agregó: “Por eso estamos fiscalizando con el SII para hacer inteligencia financiera y determinar si las ventas y los ingresos cuadran con la realidad del local”.

Los controles continuarán durante las próximas semanas y se extenderán a distintos sectores comerciales de Santiago, especialmente aquellos donde existe una mayor concentración de ópticas.