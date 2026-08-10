En conversación con EL DÍNAMO, expertos advierten que los síntomas cardíacos en mujeres pueden ser minimizados o confundidos con ansiedad, lo que podría retrasar una evaluación médica clave ante un posible infarto.

La opresión en el pecho, las náuseas, la falta de aire, la sudoración y la sensación de angustia pueden aparecer tanto durante una crisis de pánico como frente a un infarto al miocardio.

Debido a que los síntomas pueden superponerse, especialistas advierten que no corresponde intentar determinar por cuenta propia cuál es la causa, especialmente cuando las molestias son persistentes.

Pablo Mejías, cardiólogo de Clínica Biobío, explicó a EL DÍNAMO que la diferencia no siempre es evidente y que ciertos signos deben motivar una evaluación médica. “Muchas veces es indistinguible. Por ejemplo, esa sensación de opresión en el pecho, que se asocia a náuseas y con irradiación típica, hace que un paciente que tenga el dolor persistente, más allá de cinco o diez minutos, tenga que consultar y que un profesional le diga si es un ataque de pánico o alguna otra cosa. No debería ser responsabilidad del paciente decidir si es algo banal o más complejo. Debería ser evaluado siempre por un profesional.”

Dolor en el pecho y ansiedad: cuándo un ataque de pánico se confunde con un infarto

De acuerdo con la American Heart Association, el infarto puede manifestarse mediante presión, compresión o dolor en el centro del pecho, además de molestias que se extienden hacia brazos, espalda, cuello, mandíbula o abdomen. También pueden aparecer dificultad para respirar, sudor frío, náuseas, mareos o debilidad.

Aníbal Zamorano, cardiólogo y jefe de la Unidad Coronaria de Clínica Santa María, destacó que el dolor torácico continúa siendo un signo relevante tanto en hombres como en mujeres. “En general, no existen diferencias con respecto a hombres y mujeres. Si vamos a los estudios, el 87% de las mujeres tiene dolor torácico al tener un infarto, en comparación al 89% de los hombres que también lo tiene. Es por eso que el dolor torácico es una característica importante de ambos“.

“En general, los síntomas cardiovasculares son bastante específicos: el dolor al pecho de carácter opresivo en relación al esfuerzo. También podemos encontrar sudoración excesiva, ansiedad y desmayos“, añadió.

Mujeres y dolor en el pecho

En el caso de las mujeres, los especialistas llaman a no atribuir automáticamente las molestias a ansiedad o crisis de pánico. Además del dolor o presión en el pecho, pueden presentarse falta de aire, náuseas, vómitos, fatiga inusual o molestias en la espalda, cuello o mandíbula.

En ese contexto, Mejías advirtió sobre este riesgo: “Lo que pasa es que por muchos años siempre se ha mirado en menos, por ejemplo, el dolor torácico en la mujer. Y se ha dicho que son ataques de pánico, crisis de ansiedad, pero eso mismo después las mujeres tienen más infarto en el corazón, mueren más, se enferman más, tienen menos deficiencia cardíaca, porque no se les tomó en serio cuando correspondía. Entonces por eso es importante que eduquemos más a la población para que sepan cuándo consultar y tengan sus controles crónicos al día. Eso es sumamente importante“.

Ante un dolor o presión en el pecho que persiste, reaparece o se acompaña de otros síntomas, la recomendación es buscar atención médica de urgencia y no intentar establecer en casa si se trata de ansiedad o de un problema cardíaco. El diagnóstico requiere una evaluación profesional y, según el caso, exámenes como un electrocardiograma y análisis de sangre.