“Fue el más fuerte que he sentido”: chilenos cuentan el miedo tras terremoto que golpeó Colombia

Chilenos residentes en Bogotá, Cali y otras zonas de Colombia relataron el temor que provocó el movimiento y las diferencias que notaron frente a la experiencia sísmica que existe en Chile.

Un fuerte terremoto sacudió Colombia durante la mañana de este lunes, dejando un saldo preliminar de 111 personas fallecidas, 87 heridas, 1.575 viviendas afectadas y 61 edificios colapsados. El movimiento, registrado a las 7:34 horas locales, también fue vivido por varios chilenos que residen o se encontraban temporalmente en distintas ciudades del país.

El sismo alcanzó una magnitud de 7,4 y tuvo su origen cerca de San José del Palmar, a unos 96 kilómetros de profundidad, de acuerdo con los antecedentes entregados por el Servicio Geológico Colombiano.

La intensidad del movimiento provocó temor entre la población y daños en diferentes sectores, mientras los organismos de emergencia mantienen desplegados equipos para evaluar la situación y buscar posibles sobrevivientes.

Chilenos cuentan el miedo tras terremoto que golpeó Colombia

Uno de los testimonios corresponde a Héctor Castañeda, periodista chileno radicado en Bogotá, quien aseguró que el movimiento se prolongó durante varios segundos y generó preocupación entre los habitantes. “Fue largo, duró bastantes segundos. Más hacia la costa, donde fue el epicentro, se cayeron algunos edificios. La gente igual está asustada, han salido a las calles. Aquí no están acostumbrados a un movimiento tan largo. Y como no paraba, empezaron a sonar las alarmas”. Desde su experiencia en Chile, agregó: “yo y mis hijos, como buenos chilenos, nos quedamos acá en la casa”.

Una experiencia similar tuvo Jezer Igor, oriundo de Puerto Montt y dedicado al turismo, quien se encontraba en la costa colombiana cuando comenzó el terremoto. El chileno relató que tuvo dificultades para contactar a conocidos debido a la saturación de las comunicaciones y aseguró que “el sismo me recordó el de 2010 en Chile. Los vecinos del barrio salieron a las calles. Causa preocupación debido a que aquí las construcciones normalmente no son antisísmicas”, reconoce.

También en Bogotá, el ingeniero civil industrial Cristóbal Cassanello describió el momento en que percibió el movimiento. “Estaba desayunando cuando empezó a moverse todo. Al principio pensé que era un temblor chico, pero no paraba y se movía distinto, como en círculos. Ahí me acordé de inmediato del 27F”. Según su relato, la reacción de los habitantes fue de calma, aunque reconoció las diferencias entre la cultura sísmica de Chile y Colombia: “uno en Chile crece sabiendo que la casa aguanta. Acá no es así, y esa diferencia hoy duele”.

El geofísico de la Universidad de Chile y doctor en Sismología Andrés Fuenzalida, quien vive en Bogotá desde 2009, también experimentó el terremoto mientras se trasladaba en automóvil. “Lo sentí mientras estaba en el auto. Personalmente ha sido el más fuerte que he sentido desde que vivo acá, desde 2009″. El especialista señaló además que se registraron daños principalmente en el departamento de Chocó y en ciudades como Pereira y Manizales, incluyendo deterioros en fachadas, caída de bloques y algunos colapsos estructurales.