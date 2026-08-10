Tras amenaza de AC: Cámara constituye comisión investigadora contra Trinidad Steinert

A pesar que la instancia fue aprobada el pasado 21 de julio, recién está jornada se constituyeron sus integrantes ante la presión de la oposición.

La Cámara de Diputados finalmente constituyó la comisión investigadora para revisar la gestión de la ex ministra Trinidad Steinert, luego que la oposición dejara ver la posibilidad de presentar una acusación constitucional en su contra, si la instancia parlamentaria no se concretaba.

La comisión investigadora está integrada por los republicanos Cristián Araya, Macarena Santelices y Fernando Ugarte, el UDI Jaime Coloma, Tatiana Urrutia y Gonzalo Winter (FA), Tamara Ramírez (PDG), Mauro González (RN), Bernardo Salinas (ind.-PC), Raúl Leiva (PS), Jaime Araya (ind.-PPD), Patricio Pinilla (DC) y Álvaro Jofré (PNL).

La intención de la oposición de indagar las actuaciones de la ex ministra Trinidad Steinert se incrementaron tras el informe de la Contraloría General de la República que determinó que actuó fuera de la ley al solicitar información reservada a la PDI, lo que terminó con la destitución de Consuelo Peña de la institución policial.

Pero ante la pasividad de la Cámara de Diputados de concretar una comisión investigadora, desde la oposición barajaron la posibilidad de presentar una acusación constitucional, tomando en cuenta que el próximo 19 de agosto Steinert queda eximida de cualquier responsabilidad política, ya que cumplía el plazo de tres meses tras dejar su cargo.

Esto, ya que apuntaron a las bancadas oficialistas de retrasar su constitución y así proteger la figura de la ex ministra de Seguridad Pública.