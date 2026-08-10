Parisi reacciona a investigaciones de Fiscalía contra el PDG: “Nunca hemos sido contactados ni llamados”

El ex abanderado del PDG es sujeto de interés en una causa por lavado de activos y fraude de subvenciones.

AGENCIA UNO

Franco Parisi, líder del Partido de la Gente, salió al paso de las diversas investigaciones que enfrenta el PDG en el Ministerio Público, donde incluso el ex candidato presidencial es sindicado como sujeto de interés.

La tienda de Parisi es indagada por falsificación de firmas, tras una denuncia realizada por ex militantes del PDG, además de otra por irregularidades en sus gastos impulsada por el Servel y una indagatoria por lavado de activos y fraude de subvenciones.

Según consignó MegaNoticias, en esta última investigación aparece Franco Parisi y otros militantes del PDG como sujetos de interés.

Ante esto, el líder del Partido de la Gente declaró a CNN Chile que no cuenta con “ningún antecedente” sobre esta causa.

“Nada. No hemos recibido ningún llamado, absolutamente nada”, puntualizó Parisi, quien agregó que “todos los patrimonios de los candidatos, y en particular el mío, son públicos. Así que por ese lado nosotros estamos con la total y completa tranquilidad. Pero no tenemos ningún antecedente”.

Junto con ello, explicó que las causas por falsificación de firmas e irregularidades en el PDG corresponden a “querellas particulares” y no son contra la colectividad.

“Una es contra un expresidente del partido y la otra contra el exadministrador del fondo. No es nada contra el partido. Así que eso nos tiene muy tranquilos y de hecho no somos parte de ninguna forma en aquellas. En ninguna de las dos”, argumentó.

Consultado sobre el levantamiento patrimonial de sus bienes a cargo de la PDI, Franco Parisi dejó ver “no estar preocupado para nada” y puntualizó que “desde el 2021 que hemos estado declarando esa información y se hace cuando se es candidato, así que esa información es pública”.

En esta línea, descartó que el PDG esté enfrentando una nueva crisis: “Son situaciones particulares, no están involucradas al PDG. El PDG tiene su sistema autónomo en términos de ser visado por el Servel”.

Frente a esto cuestionamientos, Franco Parisi fue claro en precisar que “el PDG va a estar sí o sí en las elecciones del 2028 y 2029″.

“Así que son procesos que tienen tiempo y forma y tienen que resolverlos aquellos que están involucrados, no el PDG en este caso”, sentenció.