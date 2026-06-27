“Cínico, maleducado y sobrerbio”: las lapidarias críticas contra Bielsa tras ataque de furia y fracaso en Mundial 2026

En una crónica de una muerte anunciada, la Uruguay de Bielsa quedó eliminada del Mundial. Ante esto, los cuestionamientos no se hicieron esperar.

Marcelo Bielsa ha sido blanco de duras críticas tras la eliminación de Uruguay en la fase de grupos del Mundial 2026, luego de caer por 1-0 ante España.

Tras este duelo, el entrenador mostró su peor cara y no escondió su furia durante la entrevista post partido. En las imágenes que rápidamente han dado la vuelta al mundo, aparece el Loco gritando a camarógrafos y a la periodista.

Bajo este contexto, el reconocido periodista español Alexis Martín-Tamayo, más conocido como Mister Chip, no dejó pasar este episodió y cargo duramente contra el rosarino.

A través de sus redes sociales, el analista comenzó diciendo: “Bielsa es un cínico, un maleducado y un soberbio”. Tras ello, apuntó contra el manejo del DT con sus dirigidos: “Ha tratado de muy malas maneras a muchos de sus jugadores, sobre todo a los más jóvenes e inexpertos. Los ha humillado en los entrenamientos. Los ha castigado por querer ir al funeral de sus seres queridos”.

A lo que agregó: “Y lo ha tapado todo con esas ruedas de prensa eternas en las que usa ese tono de voz tan dulce y acomodado. No te mira a la cara. No empatiza“.

Para cerrar su descargo, el español escribió: “Me importa un reverendo carajo que sea un genio con la pizarra, si es que realmente lo es, que seguramente lo será o lo llegó a ser. Gente así, cuanto más lejos, mejor”.

Referente de Uruguay lapidó a Bielsa tras el fracaso en el Mundial 2026

Por otro lado, Diego Lugano, referente histórico de la selección uruguaya, también emitió fuertes cuestionamientos contra Bielsa, los cuales se suman a las de la prensa local e internacional.

En su rol de comentarista en la cadena Telemundo, el exdefensor expuso: “La decepción, ¿no? La tristeza que siento también. También por los jugadores, porque dejaron todo, pero no tuvieron la oportunidad de repente de pelear de igual a igual con otras selecciones, porque bueno, no tuvieron, creo yo, ni un entrenador, un entrenador que los guiara por buen camino”.

“Cambios inentendibles, tácticas inentendibles. Creo que Bielsa nunca entendió dónde estaba. Los jugadores nunca entendieron a Bielsa“, sentenció.