VIDEO – La furiosa reacción de Marcelo Bielsa que se viralizó y dio la vuelta al mundo tras la eliminación de Uruguay

El técnico de Uruguay perdió la paciencia durante la entrevista en cancha tras la eliminación del Mundial.

Por protocolo, Marcelo Bielsa tuvo que dar una entrevista en cancha luego de la derrota que sufrió Uruguay por la cuenta mínima ante España, lo que los dejó fuera del Mundial 2026.

Sin embargo, el ánimo del técnico no era el de los mejores y como la conversación con la periodista no comenzaba, comenzó a perder la paciencia. “¡Dale de una buena vez!”, le exigió al comunicador.

A pesar de esta reacción, logró hacer una autocrítica al desempeño que tuvo en la cita planetaria, reconociendo que “yo no logré potenciar el poderío que tenía Uruguay en sus jugadores“, dijo.

Pese a que la reportera continuó con la entrevista en cancha, Marcelo Bielsa solo respondió de manera breve y seca sobre lo ocurrido con Uruguay.

Tras esto, el técnico se dirigió a la conferencia de prensa donde continuó con su autocrítica. “Lo que yo le dejo al fútbol uruguayo es nada, porque cualquier tipo de aporte que pueda hacer un entrenador al fútbol de un país en que trabajó tres años nunca se instala si no se consiguen resultados. El cuarto puesto en la Eliminatoria no tuvo valor, el tercer puesto en la Copa América no tuvo valor y obviamente esta actuación no necesito definirla. Si usted me pregunta cómo va a ser recordado mi paso, va a ser recordado como un paso que no dejó nada“.