VIDEO – Viudos de Centauro: más de 70 mil tarros de la histórica conservera saldrán a remate

Duraznos, tomates, frutillas y cerezas forman parte de los productos que serán subastados en distintos lotes.

Tras más de un siglo de trayectoria, el cierre de Conservera Centauro suma un nuevo capítulo, ya que más de 70 mil tarros de conserva serán puestos a la venta en un remate online.

La tradicional empresa, que acumuló deudas por más de $2.300 millones y fue declarada en quiebra en febrero de este año, liquidará parte de sus existencias mediante esta subasta.

La jornada estará a cargo de Remates del Río y se realizará este jueves 13 de agosto, a partir de las 11:00 horas, exclusivamente por internet.

De acuerdo a lo publicado, la convocatoria está dirigida tanto a comerciantes que busquen abastecer sus negocios como a personas naturales interesadas en adquirir los productos disponibles en los distintos lotes.

Viudos de Centauro: más de 70 mil tarros de la histórica conservera saldrán a remate

Entre las conservas que serán ofrecidas aparecen duraznos en cubitos, tomates, frutillas y cerezas, distribuidos en lotes de acuerdo con el tipo de producto y su vida útil.

Además de los alimentos, el proceso contempla otros bienes pertenecientes a la compañía, entre ellos mobiliario, equipamiento y artículos de oficina.

Desde Remates del Río señalaron que habrá “distintos lotes disponibles para quienes buscan abastecer su negocio o aprovechar grandes oportunidades”.

Para participar existe un requisito económico previo y es que los interesados deberán entregar una garantía mínima de $1 millón, monto que permite realizar adquisiciones de hasta $5 millones. Quienes quieran superar ese límite tendrán que acreditar una garantía mayor, de acuerdo con las condiciones establecidas para la subasta.

El proceso marca otro hito en el cierre de una empresa que estuvo durante 118 años vinculada a la producción de conservas en la Región de Valparaíso. Centauro terminó en liquidación luego de enfrentar millonarias obligaciones con sus acreedores, en un escenario que sus representantes también atribuyeron a la creciente competencia de productos provenientes de China.