Casa de Salvador Allende fue vendida: quién la compró y cuánto pagó por el inmueble

La venta se concretó el pasado 4 de agosto y significó para la familia Allende obtener un monto superior al que había acordado inicialmente con el Estado.

La casa ubicada en Guardia Vieja 392, Providencia, donde vivió el expresidente Salvador Allende hasta 1971, finalmente cambió de propietario.

El inmueble fue adquirido de manera privada por $1.000 millones por la empresa Linkapsis Geodesia & Ingeniería SpA, que ya tenía sus instalaciones en el mismo sector y ahora proyecta utilizar la propiedad para ampliar sus oficinas.

La operación se concretó el pasado 4 de agosto y significó para la familia Allende obtener un monto superior al que había acordado inicialmente con el Estado. La fallida compraventa contemplaba un pago de $922 millones, por lo que la nueva transacción superó aquella cifra en $78 millones.

Casa de Salvador Allende fue vendida

La venta se concretó después de que terminara el proceso judicial derivado del intento de adquisición estatal. El 7º Juzgado de Garantía de Santiago acogió la decisión del Ministerio Público de no perseverar en la investigación, dejando despejado el camino para que los propietarios pudieran disponer nuevamente del inmueble.

El comprador es Linkapsis Geodesia & Ingeniería, compañía especializada en servicios de topografía que funciona desde hace 14 años y mantiene sus dependencias en Guardia Vieja 408, justo al lado de la antigua residencia de Allende.

Casa de Salvador Allende fue vendida

La historia de la casa estuvo marcada por la polémica durante el último periodo del gobierno de Gabriel Boric. A fines de 2024, el Ejecutivo había anunciado la compra del inmueble junto con la residencia del expresidente Patricio Aylwin, pero la venta generó cuestionamientos por el precio y por las restricciones legales que afectaban a algunas de las personas involucradas en la propiedad.

El episodio terminó provocando consecuencias políticas importantes como la salida de la entonces ministra de Bienes Nacionales Marcela Sandoval, la renuncia de la ministra de Defensa Maya Fernández y la destitución de la senadora Isabel Allende por parte del Tribunal Constitucional. Finalmente, el acuerdo con el Estado fue dejado sin efecto mediante un decreto de resciliación firmado en junio de 2025.