Matthei descarta uso de FFAA en estado de excepción en barrios: “Ningún militar te va a aceptar eso”

Matthei secundó por lo expresado por el ex jefe del Ejército, Raúl Martínez, quien precisó que el rol de las FFAA es “la defensa de la soberanía nacional”.

AGENCIA UNO

Evelyn Matthei se cuadró con la opinión del mundo militar y rechazó la intención del Gobierno de desplegar a las Fuerzas Armadas en caso de decretar estado de excepción en barrios y zonas críticas.

En su espacio en radio Pauta, la ex alcaldesa de Providencia dejó en claro que “yo soy hija de un excomandante en jefe de la Fuerza Aérea (Fernando Matthei). Algo sé. Ningún militar te va a aceptar eso. Ninguno”.

“No solamente estos dos generales que han hablado ahora. Ninguno va a querer eso. Su formación es totalmente distinta”, puntualizó la otrora candidata presidencial de Chile Vamos.

Matthei hizo alusión a lo expresado por el ex comandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez, y el presidente del Centro de Generales en Retiro, José Gaete.

Martínez, en entrevista con radio Biobío, recordó que durante el estallido social un asesor del ex presidente Sebastián Piñera le pidió que las Fuerzas Armadas tomaran un rol más activo en seguridad, junto a Carabineros, descartándolo de plano.

“Yo le pregunté si acaso lo que pretendía el gobierno era que el Ejército fuera una segunda ola de Carabineros… y le dije que el Ejército, en esa tarea que yo mandaba como comandante en jefe, no estaba disponible”, precisó Raúl Martínez, quien agregó que “una tarea de ese estilo desnaturaliza la función militar. La función militar es una: la defensa de la soberanía nacional”.

Esta postura fue secundada por Evelyn Matthei: “¿Qué va a hacer, por ejemplo, un aviador, que está entrenado para volar, para poder bombardear, para hacer intercepciones en el aire, qué va a hacer en una población?”.

Matthei marcó diferencias con el despliegue militar en la Macrozona Sur, aseverando que “uno entiende en el sur lo que están haciendo, que es un control de territorio, que están mirando quién entra y quién sale. Eso tiene mucho más que ver. Pero un militar en población…, perdón”.

“Además yo he escuchado varias veces al ministro actual de Defensa, el ministro Barros, decir que las FF.AA. no están para eso”, sentenció.