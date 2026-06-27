El duro castigo que Uruguay le aplicó al plantel tras fracaso en el Mundial 2026

La Federación estalló tras la eliminación del Mundial 2026 y tomó una drástica decisión contra Bielsa y los jugadores.

Un fuerte golpe significó la temprana eliminación de Uruguay del Mundial 2026, luego de caer ante España y decir adiós al torneo en fase de grupos.

Bajo este contexto, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) tomó una drástica decisión respecto a sus jugadores y canceló el vuelo chárter que iba a trasladar a toda la delegación a Montevideo.

Con esto, cada integrante del plantel deberá organizar su regreso al país de forma individual, viajando en vuelos comerciales y con diferentes destinos, puesto que algunos futbolistas se incorporarán directamente a sus respectivos clubes, mientras que otros aterrizarán primero en Uruguay antes de retomar sus actividades deportivas habituales.

En tanto, Marcelo Bielsa y su cuerpo técnico no volverían a Uruguay, puesto que el vínculo contractual culminaba con su participación en la cita planetaria.

Duro castigo en Uruguay: las consecuencias de una dura eliminación del Mundial 2026

La decisión del ente rector del fútbol uruguayo se dio a conocer horas después del duelo contra España, donde los charrúas dijeron adiós a la Copa del Mundo.

De acuerdo al medio Ovación, el fracaso de la Celeste “generó un golpazo tanto en el cuerpo técnico, los jugadores, los hinchas y los directivos. Es por esto que desde la casa madre del fútbol uruguayo decidieron tomar esta resolución”.

En los próximos días, se espera que la AUF realice un balance sobre la participación en el torneo para analizar los factores que llevaron a este resultado y delinear los pasos a seguir para definir el nuevo proyecto deportivo de la selección, que por segundo Mundial consecutivo queda eliminado en primera fase.