Remezón en Cabo Verde: denuncia por violación sacude al plantel previo a duelo contra Argentina en Mundial 2026

Mientras el plantel se prepara para enfrentar a Argentina en los dieciseisavos, el capitán de Cabo Verde es investigado por una agresión sexual que habría sucedido después del amistoso contra Chile en marzo.

Un fuerte escándalo sacude a la selección de Cabo Verde a días de su duelo de dieciseisavos de final del Mundial 2026 ante Argentina, el cual involucra a nada más ni nada menos que a su capitán, Ryan Mendes, quien fue denunciado por presunta violación.

El futbolista de 36 años está siendo investigado en Nueva Zelanda por estos supuestos hechos, los que habrían ocurrido en dicho país después del partido amistoso entre el conjunto africano y la Selección Chilena el pasado 27 de marzo, en el marco del mini torneo denominado FIFA Series.

Qué se sabe de la denuncia contra el capitán de Cabo Verde por violación

La mujer que ingresó la denuncia en el país oceánico es una traductora brasileña, quien fue contratada como intérprete y asistente de la delegación de Cabo Verde durante los partidos que disputó el equipo en la fecha FIFA de marzo.

De acuerdo a su relato, el delantero ingresó sin consentimiento a su habitación y la agredió sexualmente. Según informan medios brasileños, la denuncia incluye exámenes médicos que respaldarían la existencia de agresiones físicas y sexuales.

Este incidente se reportó de manera oficial el 10 de abril en una comisaría de Auckland, donde la policía local confirmó en un comunicado al New Zealand Herald que se abrió una investigación sobre la base de la denuncia que se recibió, aunque evitó entregar más detalles sobre el proceso o los involucrados.

Además, la víctima buscó apoyo en la Federación de Fútbol de Cabo Verde tras el hecho, pero aseguró que no recibió ningún respaldo. También se habría contactado con la FIFA para pedir la exclusión del futbolista antes del comienzo de la Copa del Mundo, lo cual finalmente no prosperó, ya que la causa continúa siendo investigada.