El uniformado será trasladado durante la mañana de este jueves 13 de agosto vía aérea hasta Santiago.

Un sargento primero de Carabineros, de 44 años, resultó herido a bala durante un procedimiento policial realizado este miércoles en el sector Centro Alto de Antofagasta.

El funcionario fue trasladado al Hospital Regional, donde recibió atención médica y posteriormente quedó fuera de riesgo vital.

El hecho ocurrió cerca de las 18:00 horas, cuando efectivos de la Segunda Comisaría realizaban un control preventivo tras denuncias relacionadas con la venta de drogas. Durante la fiscalización a un grupo de personas, uno de los sujetos escapó del lugar y fue seguido por el uniformado.

Al alcanzarlo, el individuo habría sacado un arma de fuego y disparado en cuatro ocasiones contra el sargento primero.



El prefecto de Antofagasta, coronel Luis Muñoz, explicó que “al momento de fiscalizar a un individuo que se encontraba en la vía pública, al parecer efectuando venta de drogas, un individuo extrae un arma de fuego y efectúa disparos hacia el personal de Carabineros, resultando uno de los nuestros lesionado de carácter grave”.

Balean a carabinero en Antofagasta y agresor está prófugo

El carabinero presentó heridas en ambos brazos, antebrazo y una lesión dorsal compatible con un hemoneumotórax. El director del Hospital Regional, Pedro Usedo, detalló que “venía con lesiones, compatibles con arma de fuego, tanto en su brazo derecho, brazo izquierdo, antebrazo derecho y una lesión dorsal que es compatible con un hemoneurotórax, el cual fue resuelto ya en pabellón”. Luego agregó que “afortunadamente, el paciente está fuera de riesgo vital y en este minuto se encuentra estabilizándose una fractura de húmero izquierdo a consecuencia de una herida de bala”.

Tras el ataque, el sospechoso escapó hacia un sitio eriazo y hasta la noche de este miércoles no había sido localizado.

Las diligencias quedaron a cargo de Fiscalía ECOH, con participación de equipos del OS9 y Labocar. Muñoz señaló que “en estos momentos, están todos nuestros recursos institucionales de la región en búsqueda de este delincuente” y pidió colaboración a la ciudadanía mediante el número 133.

En paralelo, la delegada presidencial regional, Katherine López, anunció que el Gobierno presentará una querella contra el responsable. La autoridad calificó el hecho como “cobarde” y sostuvo que “eso no lo vamos a tolerar y es deber del Estado proteger a quienes nos protegen a nosotros”.

El uniformado será trasladado durante la mañana de este jueves 13 de agosto vía aérea hasta Santiago, mientras continúan las labores policiales destinadas a establecer el paradero del autor de los disparos.