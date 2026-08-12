La propuesta surge en medio del debate por el impacto económico que tendría sumar un nuevo feriado este 2026.

La presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, planteó una alternativa al debate generado por la posibilidad de declarar feriado el próximo 17 de septiembre. La dirigente propuso revisar la cantidad de días festivos y, a cambio, ampliar las jornadas de vacaciones o de libre disposición para los trabajadores.

La discusión surgió luego de que el Gobierno descartara respaldar la iniciativa que buscaba convertir el jueves 17 de septiembre en feriado, considerando que este año el 19 de septiembre caerá sábado. Desde el Ejecutivo, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, afirmó que esa jornada “va a ser día de trabajo”.

En conversación con Radio Infinita, Jiménez sostuvo que actualmente existe una situación económica compleja y cuestionó la conveniencia de sumar nuevos feriados. “Entiendo que hay una aspiración por tener más días de descanso, pero lo cierto es que estamos hablando de una emergencia laboral, de una economía que ha decrecido durante cinco meses”, señaló.

Tras el rechazo al feriado del 17 de septiembre, la CPC plantea una fórmula que podría cambiar los días de descanso

La representante del empresariado incluso estimó que incorporar el 17 de septiembre como jornada festiva podría tener efectos en la actividad económica. “Un feriado de 17 de septiembre puede tener un imapcto de 0,4 o 0,6 puntos de menor crecimiento económico del mes”, afirmó.

En ese contexto, la líder de la CPC puso sobre la mesa una fórmula distinta para aumentar el tiempo de descanso durante el año. “¿Por qué no mejor reducimos los feriados y aumentamos los días de libre disposición, es decir, de vacaciones?”, planteó.

Según explicó Jiménez, distribuir esos días libres durante distintos momentos del año permitiría beneficiar a los trabajadores sin concentrar el impacto económico en determinadas fechas. “Eso tiene un impacto muy bueno para las personas. Y como se distribuyen a lo largo del año, tendría un impacto más reducido en la actividad económica”, aseguró.