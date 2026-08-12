Alvarado reacciona a descoordinación por requerimiento en TC: “A alguien se le pasó tomar el teléfono”

En esta línea, Claudio Alvarado sostuvo que “el único cambio es reiterarle a los ministros cuál es mi número de teléfono”.

AGENCIA UNO

Claudio Alvarado, ministro de la Segegob e Interior, reaccionó a la descoordinación que afectó al Ejecutivo por el requerimiento presentado ante el Tribunal Constitucional (TC) en contra de una norma de la megarreforma, que reconoció que no estaba al tanto.

La acción del Gobierno apunta al artículo que obliga la reconexión gratuita de los servicios básicos en zonas afectas por los megaincendios en Viña del Mar, Ñuble y Biobío y que fue presentado el sábado pasado.

Sin embargo, consultado por esta situación en el Congreso Nacional, el biministro indicó que “esa es una información que yo no la tenía, por lo tanto, no me voy a referir a las cosas que no dispongo información”.

Durante esta jornada, Claudio Alvarado enfrentó nuevas preguntas por esta situación, puntualizando que “efectivamente yo no supe que se ingresó el día sábado y eso lo atribuyo a las diferentes acciones y actividades que tenemos en el gobierno”.

“A alguien simplemente se le pasó tomar el teléfono y avisar que ingresamos el requerimiento”, agregó.

Consultado sobre el responsable al interior del Gobierno de no comunicarle el accionar de Presidencia, el secretario de Estado evitó dar nombres, expresando que “los procedimientos internos, administrativos, jurídicos, legislativos, están en manos del ministerio que lleva la tramitación del proyecto y obviamente de la secretaría”.

En esta línea, Claudio Alvarado sostuvo que “el único cambio es reiterarle a los ministros cuál es mi número de teléfono”.