La Moneda finaliza tramitación de megarreforma tras aprobación de vetos en el Congreso Nacional

Durante la sesión, los representantes del Ejecutivo aprovecharon de explicar las razones para recurrir al Tribunal Constitucional.

AGENCIA UNO

La Moneda, representada por los ministros Jorge Quiroz y José García, celebró en el Senado la aprobación de los tres vetos supresivos de la Ley de Reconstrucción Nacional, también conocida como megarreforma.

Las observaciones del Ejecutivo ya habían sido respaldadas por la Cámara Baja la semana pasada, resultado que se replicó en el Senado en la sesión ordinaria, con lo que el Congreso Nacional terminó su trámite.

El titular de Hacienda puntualizó que “hubo muchos votos que fueron mucho más allá del oficialismo, que se abstuvieron o apoyaron, porque hay una legítima duda de que esto se pueda arreglar por medio de un simple artículo. Entonces, creo que es un resultado muy maduro del Congreso y me voy muy conforme”.

En el caso del veto a la prohibición de anatocismo, fue despachado con 24 votos a favor, 18 en contra y una abstención; mientras que el derecho al olvido financiero recibió 3 votos a favor, 15 en contra y 2 abstenciones; y el pago a pymes a 30 días recibió 20 votos a favor, 17 en contra y 4 abstenciones.

Durante el debate, el ministro Jorge Quiroz expresó que “las entidades especializadas nos respaldan en los vetos”, junto con explicar el requerimiento del Gobierno ante el Tribunal Constitucional: “El requerimiento al TC es porque no respondía a la idea matriz, la reposición del servicio de agua potable, electricidad y gas”.

Esta postura fue respaldada por el ministro José García, quien declaró que “soy firmante del requerimiento al TC. Somos los más interesados en reponer los servicios, pero el problema es que los plazos que se disponen son inviables cuando hay una emergencia porque se expone a los trabajadores”.