Así quedó el cuadro completo del Mundial 2026: revisa los cruces de dieciseisavos y cuándo se juegan

Las selecciones sudamericanas ya conocen su camino en la fase decisiva del Mundial 2026 para ir en búsqueda del título.

Tras el cierre de la fase de grupos, el Mundial 2026 de Norteamérica entra en su etapa más decisiva, donde las 32 selecciones que se instalaron en dieciseisavos de final ya conocen su camino para ir en busca del título.

Dentro de los partidos más destacados se encuentran el de Brasil vs Japón, Países Bajos vs Marruecos, Portugal vs Croacia y Francia vs Suecia.

Respecto a la vigente campeona del mundo, que es Argentina, iniciará su camino en la ronda eliminatoria frente a Cabo Verde. En unos hipotéticos octavos jugarían contra el ganador de Australia vs Egipto.

En cuanto a las demás selecciones de Sudamérica, Paraguay tendrá la difícil misión de enfrentar a Alemania, mientras que Ecuador chocará contra uno de los anfitriones: México. Colombia, en tanto, se medirá ante Ghana.

Así quedó el cuadro del Mundial 2026 y esta es la programación de los dieciseisavos de final

Domingo 28 de junio

15:00 Sudáfrica vs Canadá

Lunes 29 de junio

13:00 Brasil vs Japón

16:30 Alemania vs Paraguay

21:00 Países Bajos vs Marruecos

Martes 30 de junio

13:00 Costa de Marfil vs Noruega

17:00 Francia vs Suecia

21:00 México vs Ecuador

Miércoles 1 de julio

12:00 Inglaterra vs RD Congo

16:00 Bélgica vs Senegal

20:00 Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina

Jueves 2 de julio

15:00 España vs Austria

19:00 Portugal vs Croacia

23:00 Suiza vs Argelia

Viernes 3 de julio