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Así quedó el cuadro completo del Mundial 2026: revisa los cruces de dieciseisavos y cuándo se juegan

Las selecciones sudamericanas ya conocen su camino en la fase decisiva del Mundial 2026 para ir en búsqueda del título.

Foto del editor Francisco Rosales
Francisco Rosales

Tras el cierre de la fase de grupos, el Mundial 2026 de Norteamérica entra en su etapa más decisiva, donde las 32 selecciones que se instalaron en dieciseisavos de final ya conocen su camino para ir en busca del título.

Dentro de los partidos más destacados se encuentran el de Brasil vs Japón, Países Bajos vs Marruecos, Portugal vs Croacia y Francia vs Suecia.

Respecto a la vigente campeona del mundo, que es Argentina, iniciará su camino en la ronda eliminatoria frente a Cabo Verde. En unos hipotéticos octavos jugarían contra el ganador de Australia vs Egipto.

En cuanto a las demás selecciones de Sudamérica, Paraguay tendrá la difícil misión de enfrentar a Alemania, mientras que Ecuador chocará contra uno de los anfitriones: México. Colombia, en tanto, se medirá ante Ghana.

Así quedó el cuadro del Mundial 2026 y esta es la programación de los dieciseisavos de final

Domingo 28 de junio

  • 15:00 Sudáfrica vs Canadá

Lunes 29 de junio

  • 13:00 Brasil vs Japón
  • 16:30 Alemania vs Paraguay
  • 21:00 Países Bajos vs Marruecos

Martes 30 de junio

  • 13:00 Costa de Marfil vs Noruega
  • 17:00 Francia vs Suecia
  • 21:00 México vs Ecuador

Miércoles 1 de julio

  • 12:00 Inglaterra vs RD Congo
  • 16:00 Bélgica vs Senegal
  • 20:00 Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina

Jueves 2 de julio

  • 15:00 España vs Austria
  • 19:00 Portugal vs Croacia
  • 23:00 Suiza vs Argelia

Viernes 3 de julio

  • 14:00 Australia vs Egipto
  • 18:00 Argentina vs Cabo Verde
  • 21:00 Colombia vs Ghana
FIFA.

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