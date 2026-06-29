A qué hora y dónde ver en vivo el debut de Alejandro Tabilo en Wimbledon 2026

Alejandro Tabilo se medirá ante Kamil Majchrzak en su estreno en el tercer Grand Slam del año, a quien ya lo ha derrotado dos veces.

Este lunes comenzó Wimbledon 2026, donde Alejandro Tabilo es el único chileno que disputará el cuadro principal.

En este contexto, la primera raqueta nacional, que llega al tercer Grand Slam de la temporada sin victorias en césped, se prepara para su debut, cuyo encuentro ya tiene programación.

Alejandro Tabilo se medirá ante el polaco Kamil Majchrzak (46°) este martes 30 de junio en el primer turno de la cancha 5, por lo que la acción iniciará a las 06:00 horas de la mañana (horario de Chile).

Jano y el europeo se han visto las caras en dos ocasiones y en ambas el chileno salió victorioso. La primera vez fue en el US Open 2022, mientras que la segunda fue hace un mes en Roland Garros 2026, donde el zurdo nacional lo venció en sets corridos.

No obstante, ahora el contexto es diferente, ya que Majchrzak viene con confianza en césped y hace unas semanas ganó el primer título de su carrera en ‘s-Hertogenbosch. Además, la temporada pasada alcanzó los octavos de final en Wimbledon.

En caso de que Tabilo supere al europeo, en segunda ronda se mediría ante el ganador del partido entre el español Pablo Llamas Ruiz (119°) y el estadounidense Zachary Svajda (69°). En una hipotética tercera fase asoma el australiano Alex de Miñaur (6°).

Dónde ver en vivo el debut de Alejandro Tabilo en Wimbledon 2026

El duelo de Tabilo vs Majchrzak se transmitirá en vivo por TV a través de la señal de ESPN, mientras que online se podrá seguir toda la acción por medio de la plataforma de Disney+.