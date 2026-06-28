El millonario premio que embolsó Joaquín Niemann tras quedar tercero en el Abierto de Italia

El golfista chileno peleó el título hasta el último momento, pero no pudo ante la arremetida del español Eugenio López-Chacarra.

Este domingo, Joaquín Niemann saltó al campo con la ilusión de alzar un nuevo título en el Abierto de Italia, que tuvo lugar en el Circolo Golf de Torino.

No obstante, tras su gran presentación en el torneo, el golfista chileno finalmente terminó en el podio y cerró su participación como tercero.

El deportista talagantino inició la jornada con -15, a dos golpes del líder, el español Eugenio Chacarra, quien finalmente se coronó campeón con un puntaje de -24, luego de una sorprendente ronda de -7.

Niemann quedó en el tercer puesto con un score de -18, tras una jornada de tres golpes bajo el par. El segundo lugar fue para el inglés Matt Walace, que cerró con -19.

El millonario premio que ganó Joaquín Niemann y su próximo desafío

Con este podio, Joaquín Niemann embolsó un importante premio económico de 189 mil dólares, lo que equivale a un poco más de 174 millones de pesos.

Este resultado también le permitirá escalar en el ranking mundial. Antes del Open de Italia, el golfista nacional estaba 61°. Ahora, cada vez se acerca más al top 50, grupo que recibe invitaciones de car al Masters del 2027.

El siguiente desafío de Niemann será el BMW International Open en Múnich, torneo que comienza el 2 de julio y que pertenece al DP World Tour (Ex European Tour).