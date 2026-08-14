Qué se sabe del estado de salud de Rod Stewart tras la cirugía de urgencia a la que se sometió

El cantante británico de 81 años debió suspender su gira de despedida, que incluía presentaciones en Estados Unidos y México.

El cantante británico Rod Stewart debió suspender su gira de despedida por Estados Unidos, para ser sometido a una cirugía de urgencia, según confirmó su entorno a través de un comunicado.

Debido a lo anterior, el intérprete de 81 años canceló sus presentaciones en el Riverbend Music Center y el Rocket Arena, en Cincinnati y Cleveland, respectivamente. Además, tenía previsto presentarse en otras ciudades estadounidenses y en algunas de México.

Al ratificar las suspensiones, se detalló que se debían “a un procedimiento médico imprevisto pero menor que requería atención inmediata“.

La salud de Rod Stewart tras la cirugía

Respecto de la cirugía a la que se sometió el artista, su publicista, Laura Swanson, detalló que “tras una evaluación médica adicional, Sir Rod Stewart se sometió con éxito a un procedimiento rutinario de colocación de stent coronario“.

“Siguiendo el consejo de sus médicos, tomará las próximas cuatro semanas para recuperarse y recuperar su plena forma física antes de regresar al escenario. Lamentablemente, esto significa que no podrá continuar con las fechas actuales de su gira“, añadió.

Swanson recalcó, en todo caso, que “los médicos están satisfechos con su recuperación, y Rod se encuentra muy bien y retomó sus actividades diarias normales”.

Algo que ratificó el propio cantante, quien a través de sus cuentas en redes sociales sostuvo que “ya me siento mejor y estoy en plena recuperación. Quiero agradecer a los médicos, enfermeros y a todos los que me han cuidado tan bien”.

“Estoy profundamente decepcionado por perderme estos conciertos y lamento defraudar a mis fans, pero espero volver pronto al escenario y pasar un buen rato con todos ustedes“, concluyó Rod Stewart sobre su salud.

Ganador del premio Grammy, el intérprete ha vendido millones de discos a lo largo de su carrera y ha sido incluido dos veces en el Salón de la Fama del Rock & Roll.