Ministra María Paz Arzola cuestiona gasto en gratuidad y apunta a “equiparar subvenciones en jardines infantiles”

La ministra de Educación afirmó que el reajuste anual de la gratuidad universitaria “nos ha costado entre 200 y 300 millones de dólares”, de un año a otro.

La ministra de Educación, María Paz Arzola, abordó las prioridades presupuestarias de su cartera, donde cuestionó los recursos que se destinan a la gratuidad universitaria, señalando que su intención es distribuir estas platas a otros ámbitos de la educación.

En diálogo con Radio Pauta, la secretaria reconoció que gran parte del presupuesto está comprometido por leyes permanentes, pero afirmó que dicha estructura responde a determinaciones que se adoptaron durante los últimos años.

En este marco, apuntó a los recursos que se destinan a la educación superior, donde aseveró que el gasto público se duplicó en la última década, mientras que en los otros niveles se incrementó cerca de un tercio.

Ministra María Paz Arzola apunta al costo de reajuste de la gratuidad

“El reajuste de un año a otro nos está costando, en los últimos años nos ha costado entre 200 y 300 millones de dólares”, sostuvo, haciendo alusión al reajuste anual de la gratuidad.

Teniendo en cuenta esto, contrastó este monto con las necesidades de la primera infancia. “Esos 200 o 300 millones de dólares, a mí me servirían, si yo pudiera disponer de ellos, para equiparar las subvenciones por niños en jardines infantiles”, expresó.

Sin embargo, comentó que no puede reasignar esos recursos debido a que debe cumplir la ley que los destina a la educación superior. Por ello, aseguró que una de sus prioridades será avanzar en la equiparación de las subvenciones de educación parvularia.

Por otro lado, la ministra Arzola se refirió a los cambios al Sistema de Admisión Escolar (SAE). “Nosotros queremos un sistema que reconozca otros criterios, especialmente el mérito académico, y que el azar sea un criterio de última instancia y que no sea el que prima, como está siendo hoy día”, afirmó.

Respecto a los cuestionamientos por el riesgo de aumentar la segregación, la titular del Mineduc respondió que “el sistema de admisión que tenemos hoy día le quitó totalmente la atribución a los directores escolares para sus procesos de admisión, porque se diseñó en un contexto de mucha desconfianza hacia los educadores y hacia los establecimientos educativos en general”.