¿Final del Mundial 2026 en riesgo? La alerta de la ONU que enciende la preocupación de FIFA

El organismo emitió un informe en el cual advierte desfavorables condiciones climáticas durante la final del Mundial en Estados Unidos.

La final del Mundial 2026 podría estar en riesgo ante el aumento de temperaturas que afectará a Estados Unidos, lo cual ha encendido las alarmas en la FIFA.

Un informe de la Secretaría para el Cambio Climático de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) señaló que “calor extremo” afectará a Nueva Jersey durante la jornada en que se definirá la Copa del Mundo.

De acuerdo al organismo, el cambio climático está provocando “fenómenos meteorológicos extremos y olas de calor en todo el mundo“, cuyos efectos se han sentido durante la fase de grupos de la competición.

De hecho, en dos partidos (Arabia vs Uruguay y Suecia vs Túnez) las temperaturas superaron los 28°C, que es el umbral del cual el sindicato de futbolistas profesionales (FIFPRO) recomienda que se aplacen los compromisos.

Calor podría poner en riesgo la final del Mundial 2026

Desde la ONU, afirman que no es un calor “normal”, puesto que hay que considerar más factores. Da cuenta de la temperatura de bulbo húmedo global (índice WBGT, por sus siglas en inglés), indicador que mide el estrés térmico real en el ser humano , combinando la temperatura, humedad, viento y radiación solar.

El informe alerta que la ola de calor entrará este fin de semana en Estados Unidos y pondrá en riesgo el decisivo duelo del torneo (Nueva York/Nueva Jersey), dos partidos de cuartos de final y el tercer puesto por las elevadas temperaturas.

“Hace calor para los jugadores, para los aficionados, para todos. Es el cambio climático. El planeta se está calentando tras más de un siglo quemando combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas. Eso atrapa el calor en la atmósfera. Y ahora lo estamos notando, en todas partes”, expresó Simon Stiell, secretario ejecutivo de la ONU para el cambio climático.