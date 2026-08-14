La increíble historia de los hermanos que sobrevivieron a los terremotos de Venezuela y Colombia

Los adolescentes se trasladaron a vivir con su papá a Cali, tras perder a su mamá, su hermano y su abuela en el doble sismo del 24 de junio.

BBC.

El pasado 24 de junio los hermanos Winder y Deivi Delfín, de 17 y 15 años, respectivamente, vivieron en carne propia el terror de los dos terremotos que devastaron La Guaria, en Venezuela, donde su hogar se redujo a escombros y le costó la vida a su madre, su hermano menor y su abuela, entre las más de 6.300 víctimas fatales que dejaron los sismos.

Ese día ambos habían ido a la playa y le habían pedido permiso a su mamá para llevar al pequeño Moissés, pero el niño de diez años estaba castigado y su madre no lo autorizó.

Winder y Deivi Delfín estaban regresando a su hogar cuando los terremotos, con apenas 39 segundos de diferencia, sacudieron la región. Cuando llegaron a su hogar, se dieron cuenta de que el edificio en que vivían se había derrumbado, matando a sus familiares.

Los adolescentes se unieron a las labores de rescate, pero durante tres días no tuvieron dónde dormir ni qué comer, según le revelaron a la BBC. En tanto, su padre, que vivía fuera del país, logró regresar, pero pasaron más de 72 horas hasta que logró encontrar a sus hijos.

Así, el progenitor, de nombre Deivid, se unió a los hermanos en la búsqueda de familiares que pudieran haber sobrevivido al doble terremoto. Sin embargo, las labores resultaron infructuosas y, más tarde, los bomberos encontraron los cuerpos de su madre y Moissés.

Hermanos sobrevivieron a tres terremotos

Luego de sepultar a sus familiares, los adolescentes decidieron irse a vivir con su padre, con la intención de reiniciar sus estudios para seguir los deseos de su madre.

Por ello, tomaron sus cosas y el viernes de la semana pasada los tres se trasladaron a un modesto barrio en las afueras de Cali, en Colombia.

Menos de 72 horas después, la peor pesadilla de los hermanos se presentó otra vez, luego de que la capital del Valle del Cauca resultó entre las ciudades más afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia.

Su padre había salido a trabajar temprano y cuando volvió al hogar no los encontró, ya que ambos habían salido del hogar dada la dura experiencia que habían vivido poco más de un mes antes.

Cuando los halló, ambos lo tranquilizaron y le dijeron: “Papá, mantén la calma. Ya hemos pasado por esto antes“.