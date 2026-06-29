Figura de Uruguay rompe el silencio y defiende a Bielsa: “Se manipuló todo para dejar mal a Marcelo”

Seleccionado uruguayo abordó el fracaso mundialista, se refirió a las filtraciones a la prensa y manifestó su agradecimiento a Bielsa.

Tras el fracaso de la selección de Uruguay en el Mundial 2026, este lunes el entrenador Marcelo Bielsa arribó a Montevideo en completo silencio.

Luego de que la federación cancelara el vuelo chárter y cada integrante de la delegación tuviera que gestionar su viaje de regreso a través de un vuelo comercial, el seleccionador se trasladó acompañado de un solo jugador: Sebastián Cáceres.

Después de que el rosarino abandonara el aeropuerto, el defensa central que fue titular en los tres partidos que disputó la Celeste en la Copa del Mundo no dudó en respaldar el trabajo del DT.

“Obviamente estamos muy tristes por el resultado porque no se consiguió el objetivo, a pesar de que nos habíamos preparado muy bien. Creíamos que habíamos hecho una buena preparación para poder competir, no se pudo y obviamente la tristeza es de todos, me imagino también de todo el país que obviamente estarían ilusionados como nosotros y no pudimos concretar los objetivos”, comenzó diciendo.

Figura de Uruguay defendió a Bielsa tras eliminación del Mundial 2026

Tras ello, se le consultó sobre el supuesto quiebre del plantel con Bielsa y si realmente ocurrió un tenso cara a cara previo al duelo contra España.

“Lo que pasó en la interna no lo voy a decir. Sí puedo decir que hubo cosas que salieron, que se filtraron, que no tenían nada que ver, que no fueron como las dijeron, se tergiversó todo lo que se habló, que no tenía nada que ver. Creo que se manipuló mucho la información para tal vez dejar mal parado a Marcelo y creo que esas cosas no van, me parece que no fue lo correcto”, aseveró el jugador del América de México.

En este sentido, Cáceres defendió a Bielsa señalando que “yo puedo hablar por mí. Todo el respeto hacia él y mucho agradecimiento. Capaz que alguno puede opinar distinto, pero creo que a rasgos generales la mayoría sabe cómo fueron las cosas”.

Para cerrar, el central manifestó que “hay que ser muy autocrítico con todo lo que se hizo, lo que se dejó de hacer, lo que no se hizo bien. Hay que levantar cabeza, dar la cara tratar de seguir creciendo para lo que se viene, que al final vamos a tener esa revancha y esa oportunidad de revivir la ilusión y el sueño de cada uno”.