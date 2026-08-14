Las reacciones del oficialismo y la oposición a la resolución del TC por megarreforma

Desde el oficialismo afirmaron que “es un triunfo” el hecho de que se mantenga la invariabilidad tributaria, mientras que la oposición valoró la decisión que se adoptó en materia ambiental.

El mundo político se ha pronunciado con diferentes reacciones tras el acuerdo que tomó el pleno del Tribunal Constitucional (TC) sobre los artículos de la megarreforma que fueron impugnados por parlamentarios de la oposición.

En el punto de la invariabilidad tributaria, se acogió prácticamente toda la norma, aunque eliminó algunas disposiciones específicas.

Por otro lado, el organismo declaró inconstitucional en su totalidad la norma que establecía el derecho a indemnización ante la anulación judicial firme de una Resolución de Calificación Ambiental (RCA). Esto mismo sucedió en el apartado de relocalización de concesiones de acuicultura, en particular sobre las llamadas “micro-relocalizaciones”.

Las reacciones parlamentarias tras resolución del TC sobre megarreforma

Desde el oficialismo, el jefe de bancada de RN, Diego Schalper, valoró lo que determinó el organismo en cuanto a la invariabilidad tributaria. “En lo medular la invariabilidad tributaria se mantiene inalterada y, por lo tanto, esto es un triunfo del planteamiento del Gobierno”, expuso.

Agustín Romero (REP), quien preside la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, expresó: “El TC habló claro, la invariabilidad tributaria por 10, 15 y 20 años fue declarada constitucional. Chile podrá ofrecer a los inversionistas certeza jurídica y reglas tributarias claras para volver a atraer inversión. Lamento que no prosperaran la indemnización por RCA anulada y las micro-relocalizaciones acuícolas. Pero lo sustantivo de esta gran reforma permanece. El Proyecto de Reconstrucción Nacional será ley y Chile volverá a ser grande otra vez”.

El diputado Francisco Orrego (RN), manifestó que “sabíamos que era una posibilidad cierta que el TC declarara inconstitucional algunas normas del proyecto. Sin embargo, lo relevante es que se mantiene toda la columna vertebral del mismo, incluyendo la invariabilidad tributaria, eso dará certeza jurídica para futuras inversiones”.

Por otro lado, desde la oposición destacaron los triunfos que tuvieron en lo referido a los temas ambientales.

En este contexto, el presidente del PPD, Raúl Soto, expresó: “Valoramos en parte la decisión del Tribunal Constitucional de acoger algunos aspectos de estos requerimientos que como oposición hemos presentado porque consideramos que aspectos de la megarreforma de este gobierno son abiertamente inconstitucionales. Le decimos fuerte y claro al gobierno que en esta materia teníamos razón y no nos escucharon”.

En tanto, la jefa de bancada del Partido Comunista, Daniela Serrano, señaló que “el Gobierno de José Antonio Kast legisla para los más ricos y contra las familias trabajadoras, por tanto es lamentable que este pésimo proyecto haya avanzado en el Congreso, ahora quienes aprobaron ¿Qué explicaciones le darán lo país cuando se agudice el déficit fiscal?”.