Mundial 2026: los partidos que se disputan este martes y cuáles transmite la televisión abierta

Entre los partidos de la jornada por el Mundial 2026 destaca el que enfrentará a las selecciones de México y Ecuador.

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Este martes 30 de junio prosiguen los partidos por los dieciseisavos del Mundial 2026, con tres duelos que concitan la atención de los fanáticos, dos de los cuales se transmitirán por la televisión abierta en Chile.

Los ganadores de estos encuentros pasarán a octavos del torneo, con miras a llegar a la final que se disputará el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium, en New Jersey, Estados Unidos.

La jornada mundialista se iniciará a las 13:00 horas de Chile, cuando la Noruega de Erling Haaland enfrente a Costa de Marfil, en el estadio Dallas, en Texas.

El duelo se podrá ver en la señal deportiva de DirecTV, disponible en los diferentes servicios de televisión por cable y satelital. Además, está la opción de observarlo por streaming a través de la aplicación DGO de DirecTV y mediante el plan de Paramount+.

Los partidos de hoy del Mundial 2026 en televisión abierta

Más tarde, Francia, una de las favoritas para quedarse con el título de este Mundial 2026, buscará su paso a la siguiente fase ante Suecia.

El partido se jugará desde las 17:00 horas de Chile en el MetLife Stadium, en New Jersey y será transmitido por la televisión abierta a través de la señal de Chilevisión.

El tercer duelo de la jornada enfrentará al local México, que tuvo un rendimiento perfecto en la primera fase y mantiene su valla invicta, contra el Ecuador que llegó a esta instancia tras derrotar por 2-1 a Alemania en el último partido de la fase de grupos.

El encuentro está programado para las 21:00 horas en el Estadio Azteca de Ciudad de México, y también se podrá ver a través de la señal abierta de Chilevisión.