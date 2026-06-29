VIDEO – Paraguay hizo historia: terminó con racha de 50 años y eliminó a Alemania del Mundial 2026 en penales

Los guaraníes lograron avanzar a Octavos de Final tras vencer a los germanos 4-3 desde los 12 pasos.

Paraguay escribió un capítulo que quedará marcado en la historia del fútbol luego de que eliminara a Alemania del Mundial 2026 en penales, en el marco de los dieciseisavos.

Ambas escuadras llegaron a dicha instancia luego de igualar con un gol durante los 90 minutos gracias a las anotaciones de Julio Enciso y Kai Havertz. Esto llevó al alargue, donde ninguno logró cambiar el marcador.

Fue desde los 12 pasos que los guaraníes vencieron a los germanos con un infartante 4-3, terminando así con la racha de 50 años que mantenía el equipo europeo a la hora de definir un partido en penales.

Fue en 1976 la última vez que Alemania fue derrotada en esta definición en la final de la Eurocopa ante Checoslovaquia. Desde entonces, siempre lograron triunfar ante sus rivales.

En mundiales, los germanos enfrentaron este escenario en cuatro oportunidades: España 82, México 86, Italia 90 y Alemania 2006, resultando victoriosa en todas ellas, hasta este lunes 29 de junio cuando Paraguay logró eliminarlos del Mundial 2026.

Magalhaes, Gómez, Galarza y Canale fueron los encargados de derrumbar el sueño alemán de seguir avanzando en la cita luego de un partido digno de un evento deportivo de esta envergadura. Pero quien se llevó los elogios fue el arquero paraguayo, Orlando Gill, quien logró detener varios de los lanzamientos del rival.

Los guaraníes deberán esperar a su rival en Octavos de Final, el cual saldrá del partido entre Francia y Suecia.