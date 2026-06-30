VIDEO – Mundial 2026: decenas de detenidos dejó enfrentamiento entre hinchas de Marruecos y la policía de Países Bajos

La policía denunció que los seguidores marroquíes atacaron a los agentes con piedras y otros elementos.

CAPTURA.

Decenas de hinchas de Marruecos fueron detenidos por la policía de Países Bajos en la ciudad de La Haya, tras los enfrentamientos que protagonizaron durante las celebraciones por la victoria del equipo africano ante la Naranja Mecánica, por los dieciseisavos del Mundial 2026.

De acuerdo con lo reportado por medios internacionales, los incidentes se produjeron luego de que los fanáticos marroquíes iniciaran desmanes en la capital administrativa neerlandesa.

La policía de Países Bajos denunció que los forofos de Marruecos lanzaron fuegos artificiales de gran potencia y varios atacaron a los agentes con piedras y otros elementos, por lo que fueron detenidos por miembros de las unidades antidisturbios.

Por qué fueron detenidos los hinchas de Marruecos

“Varias personas han sido arrestadas por cometer actos de violencia abierta“, detallaron los reportes de la policía, los que apuntaron al uso de carros lanzaagua para dispersar a los hinchas.

Otros informes indican que el ambiente festivo que mantenían los seguidores de Marruecos tuvo un giro hacia la violencia cuando llegaron los agentes policiales.

Si bien los reportes iniciales hablaron de una docena de detenidos entre los hinchas de Marruecos, luego se ratificó que el número era bastante mayor.

Muchos de los hinchas fueron arrestados por agentes policiales que se transportaban en bicicletas por las calles de La Haya.