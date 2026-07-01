Los chats que complican a figura del Inter de Milán: es investigado por presunta prostitución de menores

“¿Pero ahí hay sitios para esconderse?”, es parte del intercambio de Bastoni y un organizador de “fiestas” con menores de edad.

El futbolista del Inter de Milán, Alessandro Bastoni, se encuentra en el centro de la polémica, puesto que tendrá que declarar este viernes en el marco de una investigación sobre una red de prostitución de menores de edad.

De acuerdo a las agencias Ansa y AGI, que citan fuentes cercanas a la indagatoria, el jugador de 27 años fue notificado por presunta prostitución de una menor de 17 años. Fue hace unas semanas que la fiscalía de Milán inició un procedimiento contra una empresa de eventos, las cual está acusada de organizar fiestas para jugadores de la Serie A y ponerlos en contacto con escorts.

Bastoni no es el único apuntado por la justicia, ya que otros futbolistas también se someterán a un interrogatorio, tales como Daniel Maldini, Riccardo Calafiori y Kevin Bonifazi, pero únicamente en calidad de testigos.

La investigación contra Alessandro Bastoni, en el marco de una presunta red de prostitución de menores

Uno de los episodios que investiga la fiscalía tiene que ver con la organización de una cena en la que habría participado una joven que en ese momento tenía 17 años. Ahí, Alessio Salamone, colaborador de la presunta red, intercambió mensajes con Bastoni para facilitar un departamento con un precio cerrado por todos los servicios.

En los chats incorporados a la indagatoria, el defensa central le pregunta a Salamone sobre la logística del encuentro: “¿Pero ahí hay sitios para esconderse?”, a lo que el intermediario respondió: “Algo nos inventamos, como mucho la llevas a casa”.

El sumario también recoge mensajes de Salamone a la joven tras la velada, en el que expone: “Cualquier problema, escríbeme. ¿Todo bien?”. Media hora más tarde, la mujer le respondió: “Sí, sí, todo okei. Estoy en casa de (Bastoni), duermo aquí”.

Según la fiscalía, este último intercambio constituye un indicio de que la menor pasó la noche con el jugador interista tras el encuentro organizado por la presunta red.

No obstante, el abogado de Bastoni, Salvatore Scuto, descartó esta interpretación. “Puedo excluir que mi cliente haya tenido jamás relaciones de pago, y mucho menos con menores“, declaró.

La joven ya fue interrogada por las autoridades en calidad de testigo y, según trascendió habría restado importancia a los hechos y negó haber recibido dinero de parte del futbolista.