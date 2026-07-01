¿Se ilusiona la U? Alexis Sánchez se va del Sevilla y busca nuevo club como agente libre

El Sevilla anunció la salida de Alexis Sánchez, luego de que las negociaciones para una eventual renovación no llegaran a buen puerto.

Alexis Sánchez se queda sin club. El futuro del jugador chileno tuvo un inesperado vuelco en España, y pese a existir conversaciones respecto a una renovación con el Sevilla, esto finalmente no se dará y el delantero no jugará en La Liga en la próxima temporada.

La dirigencia del cuadro andaluz tenía la intención de extender el vínculo de Alexis por una temporada más. De hecho, el director deportivo del club, José Ignacio Navarro, reconoció públicamente que habían negociaciones para alcanzar un acuerdo.

Sin embargo, se alejaron las posiciones, por lo que el tocopillano y el Sevilla optaron por separar sus caminos.

Sevilla confirma la salida de Alexis Sánchez

Esta mañana, el Sevilla anunció la salida de siete jugadores, entre ellos, Alexis Sánchez.

“El club quiere destacar su profesionalidad y compromiso y les desea a todos ellos la mejor de las suertes en sus nuevos retos profesionales“, expuso la institución a través de un comunicado.

Además del histórico goleador de La Roja, estos jugadores también se despidieron del club: Ørjan Nyland, César Azpilicueta, Batista Mendy, Nemanja Gudelj, Adnan Januzaj y Neal Maupay.

Las lesiones no dejaron en paz a Alexis durante la temporada pasada, lo cual provocó que no tuviera una gran participación en el conjunto español en lo que respecta a los minutos de juego. De igual modo, fue clave para que el Sevilla no descendiera, aportando cuatro goles y dos asistencias.

De esta manera, el delantero nacional queda como agente libre y podrá negociar con total libertad su próximo destino.

¿Volverá al fútbol chileno? La U mira esta situación de reojo, considerando que la presidenta de Azul Azul, Cecilia Pérez, y otros miembros del directorio han manifestado en varias ocasiones el deseo de que termine su carrera en el CDA.