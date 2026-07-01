Mundial 2026: triunfo de México termina en tragedia y tres personas mueren en medio de celebraciones

La clasificación de México a los octavos del Mundial desató masivos festejos en la capital, los cuales no terminaron de la mejor forma.

Las celebraciones por la clasificación de la selección de México a los octavos de final del Mundial 2026 terminaron en tragedia, luego de que confirmara que tres personas murieron por asfixia durante los festejos en diferentes puntos de Ciudad de México.

Tras la victoria sobre Ecuador, el Puesto de Mando del Sector Salud de la capital mexicana informó esta triste noticia. En primer lugar, confirmaron que un hombre de 44 años y una joven de 19 fallecieron a pesar de la rápida intervención de los equipos de emergencia.

Este hecho tuvo lugar en la intersección de las calles Hamburgo y Lancaster de la capital mexicana. De acuerdo a medios locales, los reportes iniciales advirtieron sobre dos personas inconscientes tendidas en la vía pública.

Ante esto, paramédicos acudieron al lugar junto a integrantes del Cuerpo de Bomberos de la ciudad. Posteriormente arribaron funcionarios de Protección Civil, personal de la Secretaría de Gobierno y efectivos de la policía preventiva.

En este marco, los rescatistas llevaron a cabo maniobras avanzadas de reanimación cardiopulmonar (RCP), con la intención de estabilizar a las víctimas antes de llevarlas a un centro asistencial.

Tres muertes: el saldo que dejaron las celebraciones en México

No obstante, se constató que ambas personas perdieron la vida por asfixia.

Horas más tarde, las autoridades confirmaron un tercer deceso. “En el área de urgencias de un hospital, se atendió a una mujer de 48 años que fue hallada inconsciente en la calle de Berna, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, donde fue auxiliada por paramédicos con maniobras de reanimación”, sostuvieron.

A lo que agregaron: “Tras recibir atención médica en el hospital, fue declarada sin signos vitales dictaminando muerte por asfixia“.

Bajo este contexto, el Gobierno de la Ciudad de México manifestó sus condolencias a través de un comunicado.

“Enviamos nuestras condolencias a familiares, amigas y amigos, a quienes se les brindará todo el apoyo que requieran en estos difíciles momentos”, expusieron.