¿Estados Unidos se queda con la Copa América? Conmebol no descarta que se juegue de forma permanente en Norteamérica

El presidente Alejandro Domínguez respondió a esta idea, la cual pondría fin a la rotación entre países. De hecho, está casi confirmado que EE.UU. albergará el torneo en 2028.

Alejandro Domínguez afirmó que Conmebol se encuentra analizando la posibilidad de que la Copa América se dispute de forma permanente en Estados Unidos, país que tiene casi todo acordado para albergar la edición de 2028.

Al presidente del organismo, durante su estadía en el Mundial, se le consultó sobre esta opción y reconoció que es algo que se está evaluando. “Eso lo vamos a ver”, sostuvo a Radio ADN.

¿Copa América para siempre en Estados Unidos?

La idea de poner fin a la rotación entre países sudamericano comenzó a instalarse luego de que el país norteamericano organizara la Copa América 2024 y se diera a conocer que está a un paso de ser confirmado como sede en 2028.

De momento, el timonel del ente rector del fútbol sudamericano evitó entregar una definición sobre el futuro del máximo torneo de selecciones del continente, aunque no ocultó que es un debate que hay dentro del organismo.

Por otro lado, Domínguez se refirió al Mundial 2026 que se está disputando en Norteamérica, donde valoró el incremento de selecciones e insistió en su idea de ampliar la cantidad de equipos para las próximas citas planetarias.

“Es un éxito tener un Mundial con 48 selecciones. Eso me hace ratificar que un Mundial con 64 equipos va a ser aún mejor”, aseveró el directivo.

Lo anterior, ha sido impulsado fuertemente por la Conmebol en los últimos años, con la idea de que se implemente para la edición de 2030, considerando que será el centenario del certamen.